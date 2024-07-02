СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве
СК установил еще не всех соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАли Зейналов, обвиняемый в похищении организованной группой лиц итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, в Замоскворецком суде Москвы
Али Зейналов, обвиняемый в похищении организованной группой лиц итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, в Замоскворецком суде Москвы
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следствие установило еще не всех причастных к похищению в Москве итальянского предпринимателя Стефанио Гуидотти, заявил следователь в Замоскворецком суде столицы, который рассматривает вопрос об их аресте.
"В настоящее время еще не все соучастники установлены и задержаны", - сказал следователь.
Как ранее сообщили в суде, четверо обвиняемых действовали по заказу третьего лица. Все они признали вину. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Следствие установило, что 28 июня 2024 года похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Применяя насилие, они затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в помещении удерживали Гуидотти в течение суток.
В СК также установили, что у Гуидотти незадолго до этого возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.