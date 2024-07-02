https://ria.ru/20240702/biznesmen-1956934082.html

СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве

СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве - РИА Новости, 02.07.2024

СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве

Следствие установило еще не всех причастных к похищению в Москве итальянского предпринимателя Стефанио Гуидотти, заявил следователь в Замоскворецком суде... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:51

2024-07-02T17:51

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следствие установило еще не всех причастных к похищению в Москве итальянского предпринимателя Стефанио Гуидотти, заявил следователь в Замоскворецком суде столицы, который рассматривает вопрос об их аресте. "В настоящее время еще не все соучастники установлены и задержаны", - сказал следователь. Как ранее сообщили в суде, четверо обвиняемых действовали по заказу третьего лица. Все они признали вину. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Следствие установило, что 28 июня 2024 года похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Применяя насилие, они затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в помещении удерживали Гуидотти в течение суток. В СК также установили, что у Гуидотти незадолго до этого возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.

https://ria.ru/20240701/osvobozhdenie-1956645664.html

https://ria.ru/20240702/priznanie-1956918820.html

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