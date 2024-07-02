Рейтинг@Mail.ru
СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 02.07.2024 (обновлено: 17:55 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/biznesmen-1956934082.html
СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве
СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве - РИА Новости, 02.07.2024
СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве
Следствие установило еще не всех причастных к похищению в Москве итальянского предпринимателя Стефанио Гуидотти, заявил следователь в Замоскворецком суде... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:51
2024-07-02T17:55
происшествия
москва
россия
италия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956934622_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1712ab3ef651d5c8e4e8f433e4b8a517.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следствие установило еще не всех причастных к похищению в Москве итальянского предпринимателя Стефанио Гуидотти, заявил следователь в Замоскворецком суде столицы, который рассматривает вопрос об их аресте. "В настоящее время еще не все соучастники установлены и задержаны", - сказал следователь. Как ранее сообщили в суде, четверо обвиняемых действовали по заказу третьего лица. Все они признали вину. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Следствие установило, что 28 июня 2024 года похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Применяя насилие, они затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в помещении удерживали Гуидотти в течение суток. В СК также установили, что у Гуидотти незадолго до этого возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.
https://ria.ru/20240701/osvobozhdenie-1956645664.html
https://ria.ru/20240702/priznanie-1956918820.html
москва
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956934622_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9ef7894a9cee413cf661f40bc0b02b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, италия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Италия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве

СК установил еще не всех соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАли Зейналов, обвиняемый в похищении организованной группой лиц итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, в Замоскворецком суде Москвы
Али Зейналов, обвиняемый в похищении организованной группой лиц итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Али Зейналов, обвиняемый в похищении организованной группой лиц итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, в Замоскворецком суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следствие установило еще не всех причастных к похищению в Москве итальянского предпринимателя Стефанио Гуидотти, заявил следователь в Замоскворецком суде столицы, который рассматривает вопрос об их аресте.
"В настоящее время еще не все соучастники установлены и задержаны", - сказал следователь.
Освобождение в Брянске итальянского бизнесмена. Видео МВД РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
МВД показало видео освобождения итальянца, прикованного к кровати
1 июля, 15:17
Как ранее сообщили в суде, четверо обвиняемых действовали по заказу третьего лица. Все они признали вину. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Следствие установило, что 28 июня 2024 года похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Применяя насилие, они затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в помещении удерживали Гуидотти в течение суток.
В СК также установили, что у Гуидотти незадолго до этого возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.
Отар Ибрагим в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Обвиняемые в похищении итальянского бизнесмена в Москве признали вину
Вчера, 17:04
 
ПроисшествияМоскваРоссияИталияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала