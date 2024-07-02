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Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии на ночные полеты, пишут СМИ
Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии на ночные полеты, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024
Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии на ночные полеты, пишут СМИ
Борт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения политиком матча между Германией и Швейцарией нарушил введенный её же партией ("Зелёные")... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:48
2024-07-02T12:48
2024-07-02T12:48
германия
швейцария
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анналена бербок
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Борт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения политиком матча между Германией и Швейцарией нарушил введенный её же партией ("Зелёные") запрет на ночные перелеты в самом крупном германском аэропорту во Франкфурте-на-Майне, сообщает издание Bild. "На юге Франкфурта прозвучал громкий рев роторов. Через 54 минуты после вступления в силу действующего ежедневно запрета на ночные полеты. Это был самолет Анналены Бербок,", - пишет издание. Бербок незадолго до этого посмотрела матч между Германией и Швейцарией, состоявшийся 23 июня во Франкфурте. Bild напоминает, что запрет по предотвращению шума в аэропорту Франкфурта введен стараниями партии самой же Бербок, а члены партии в преддверии чемпионата Европы по футболу на просьбы временно его отменить рекомендовали игрокам сборных вместо ночных перелетов пользоваться поездами, поскольку все места игр идеально сообщаются с железнодорожной сетью. В ходе своей предвыборной кампании Бербок заявляла, что налогообложение полетов в пользу защиты климата сделает перелеты на короткие расстояния настолько дорогими, что они перестанут быть целесообразными. "Стоимость ее перелета на короткое расстояние во время запрета ночных полетов будет оплачена налогоплательщиками", - констатирует издание.
https://ria.ru/20240628/berbok-1956031429.html
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германия, швейцария, франкфурт-на-майне, анналена бербок, в мире
Германия, Швейцария, Франкфурт-на-Майне, Анналена Бербок, В мире
Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии на ночные полеты, пишут СМИ
Bild: самолет Бербок нарушил запрет на ночные перелеты во Франкфурте-на-Майне
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Борт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения политиком матча между Германией и Швейцарией нарушил введенный её же партией ("Зелёные") запрет на ночные перелеты в самом крупном германском аэропорту во Франкфурте-на-Майне, сообщает издание Bild.
"На юге Франкфурта
прозвучал громкий рев роторов. Через 54 минуты после вступления в силу действующего ежедневно запрета на ночные полеты. Это был самолет Анналены Бербок,", - пишет издание. Бербок незадолго до этого посмотрела матч между Германией и Швейцарией, состоявшийся 23 июня во Франкфурте.
Bild напоминает, что запрет по предотвращению шума в аэропорту Франкфурта введен стараниями партии самой же Бербок, а члены партии в преддверии чемпионата Европы по футболу на просьбы временно его отменить рекомендовали игрокам сборных вместо ночных перелетов пользоваться поездами, поскольку все места игр идеально сообщаются с железнодорожной сетью.
В ходе своей предвыборной кампании Бербок заявляла, что налогообложение полетов в пользу защиты климата сделает перелеты на короткие расстояния настолько дорогими, что они перестанут быть целесообразными.
"Стоимость ее перелета на короткое расстояние во время запрета ночных полетов будет оплачена налогоплательщиками", - констатирует издание.