https://ria.ru/20240702/berbok-1956840955.html

Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии на ночные полеты, пишут СМИ

Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии на ночные полеты, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024

Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии на ночные полеты, пишут СМИ

Борт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения политиком матча между Германией и Швейцарией нарушил введенный её же партией ("Зелёные")... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:48

2024-07-02T12:48

2024-07-02T12:48

германия

швейцария

франкфурт-на-майне

анналена бербок

в мире

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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Борт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после посещения политиком матча между Германией и Швейцарией нарушил введенный её же партией ("Зелёные") запрет на ночные перелеты в самом крупном германском аэропорту во Франкфурте-на-Майне, сообщает издание Bild. "На юге Франкфурта прозвучал громкий рев роторов. Через 54 минуты после вступления в силу действующего ежедневно запрета на ночные полеты. Это был самолет Анналены Бербок,", - пишет издание. Бербок незадолго до этого посмотрела матч между Германией и Швейцарией, состоявшийся 23 июня во Франкфурте. Bild напоминает, что запрет по предотвращению шума в аэропорту Франкфурта введен стараниями партии самой же Бербок, а члены партии в преддверии чемпионата Европы по футболу на просьбы временно его отменить рекомендовали игрокам сборных вместо ночных перелетов пользоваться поездами, поскольку все места игр идеально сообщаются с железнодорожной сетью. В ходе своей предвыборной кампании Бербок заявляла, что налогообложение полетов в пользу защиты климата сделает перелеты на короткие расстояния настолько дорогими, что они перестанут быть целесообразными. "Стоимость ее перелета на короткое расстояние во время запрета ночных полетов будет оплачена налогоплательщиками", - констатирует издание.

https://ria.ru/20240628/berbok-1956031429.html

https://ria.ru/20240530/bz-1949260339.html

германия

швейцария

франкфурт-на-майне

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германия, швейцария, франкфурт-на-майне, анналена бербок, в мире