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На свободу могут выйти тяжелобольные оппозиционеры, заявил Лукашенко
На свободу могут выйти тяжелобольные оппозиционеры, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024
На свободу могут выйти тяжелобольные оппозиционеры, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего онкологией, осужденные в стране... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:54
2024-07-02T19:54
2024-07-02T19:54
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего онкологией, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. "Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные, как пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах на столь отдаленных, которые ломали и крушили страну в 2020 году. Но это, действительно, тяжелобольные. В основном, с раковыми заболеваниями", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
На свободу могут выйти тяжелобольные оппозиционеры, заявил Лукашенко
Лукашенко: в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные оппозиционеры