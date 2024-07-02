https://ria.ru/20240702/belorussiya-1956956211.html

На свободу могут выйти тяжелобольные оппозиционеры, заявил Лукашенко

На свободу могут выйти тяжелобольные оппозиционеры, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024

На свободу могут выйти тяжелобольные оппозиционеры, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего онкологией, осужденные в стране... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:54

2024-07-02T19:54

2024-07-02T19:54

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белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего онкологией, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. "Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные, как пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах на столь отдаленных, которые ломали и крушили страну в 2020 году. Но это, действительно, тяжелобольные. В основном, с раковыми заболеваниями", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко