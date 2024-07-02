https://ria.ru/20240702/bayden-1956961281.html
Конгрессмен-демократ впервые призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Конгрессмен-демократ впервые призвал Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 02.07.2024
Конгрессмен-демократ впервые призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:32
2024-07-02T20:32
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах. "Президент Байден спас нашу демократию от Трампа в 2020 году, он должен не допустить его победы в 2024 году... (36 президент США) Линдон Джонсон принял болезненное решение выйти из гонки при других обстоятельствах, Байден должен поступить также... Я надеюсь, он примет сложное и болезненное решение сняться. Я с уважением прошу его так поступить", - говорится в заявлении конгрессмена. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию. "Нашим главным вопросом должно стать, у кого больше шансов спасти нашу демократию от авторитарного захвата власти преступником и его бандой", - заявил законодатель. Как заявил он, Байден должен воспользоваться возможностью продвинуть новое поколение лидеров, выбрав из него альтернативного кандидата. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240702/bayden-1956960956.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Конгрессмен-демократ впервые призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Конгрессмен Доггетт призвал Байдена отказаться от участия в выборах
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах.
"Президент Байден спас нашу демократию от Трампа
в 2020 году, он должен не допустить его победы в 2024 году... (36 президент США) Линдон Джонсон
принял болезненное решение выйти из гонки при других обстоятельствах, Байден должен поступить также... Я надеюсь, он примет сложное и болезненное решение сняться. Я с уважением прошу его так поступить", - говорится в заявлении конгрессмена.
Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию. "Нашим главным вопросом должно стать, у кого больше шансов спасти нашу демократию от авторитарного захвата власти преступником и его бандой", - заявил законодатель.
Как заявил он, Байден должен воспользоваться возможностью продвинуть новое поколение лидеров, выбрав из него альтернативного кандидата.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.