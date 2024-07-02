https://ria.ru/20240702/bayden-1956960956.html

Американцы оценили шансы на победу замены Байдену на выборах

Американцы оценили шансы на победу замены Байдену на выборах - РИА Новости, 02.07.2024

Американцы оценили шансы на победу замены Байдену на выборах

Три четверти американцев считают, что альтернативный президенту США Джо Байдену кандидат на выборах американского лидера от Демократической партии имел бы... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:30

2024-07-02T20:30

2024-07-02T20:31

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Три четверти американцев считают, что альтернативный президенту США Джо Байдену кандидат на выборах американского лидера от Демократической партии имел бы больше шансов на победу, свидетельствует опрос телеканала CNN и SSRS Research. "Три четверти избирателей считают, что у демократов были бы лучшие шансы сохранить президентство, если бы выдвигался кто-то другой, а не Байден", - сообщает телеканал. Опрос проводился онлайн и по телефону 28-30 июня среди 1274 избирателей, погрешность составляет 3,5 пп. В паре Байден против его предшественника Дональда Трампа опрошенные предпочли бы второго с перевесом 49% против 43% за демократа, говорится в сообщении. У вице-президента Камалы Харрис шансы были бы чуть лучше, Трампа, согласно опросу, она не победила бы, но перевес был бы 47% за республиканца и 45% за нее. Как говорится в сообщении, нынешняя социология показывает, что нет ни одного альтернативного кандидата-демократа, кто смог бы обойти Трампа на выборах. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240702/bayden-1956935765.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024