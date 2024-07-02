Рейтинг@Mail.ru
Американцы оценили шансы на победу замены Байдену на выборах - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 02.07.2024 (обновлено: 20:31 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/bayden-1956960956.html
Американцы оценили шансы на победу замены Байдену на выборах
Американцы оценили шансы на победу замены Байдену на выборах - РИА Новости, 02.07.2024
Американцы оценили шансы на победу замены Байдену на выборах
Три четверти американцев считают, что альтернативный президенту США Джо Байдену кандидат на выборах американского лидера от Демократической партии имел бы... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:30
2024-07-02T20:31
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_116:0:2568:1380_1920x0_80_0_0_63b094d2cb455f74eedc5d2ea5e5a1b8.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Три четверти американцев считают, что альтернативный президенту США Джо Байдену кандидат на выборах американского лидера от Демократической партии имел бы больше шансов на победу, свидетельствует опрос телеканала CNN и SSRS Research. "Три четверти избирателей считают, что у демократов были бы лучшие шансы сохранить президентство, если бы выдвигался кто-то другой, а не Байден", - сообщает телеканал. Опрос проводился онлайн и по телефону 28-30 июня среди 1274 избирателей, погрешность составляет 3,5 пп. В паре Байден против его предшественника Дональда Трампа опрошенные предпочли бы второго с перевесом 49% против 43% за демократа, говорится в сообщении. У вице-президента Камалы Харрис шансы были бы чуть лучше, Трампа, согласно опросу, она не победила бы, но перевес был бы 47% за республиканца и 45% за нее. Как говорится в сообщении, нынешняя социология показывает, что нет ни одного альтернативного кандидата-демократа, кто смог бы обойти Трампа на выборах. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240702/bayden-1956935765.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240702/bayden-1956869606.html
сша
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_150:0:2535:1789_1920x0_80_0_0_ecf702d8d2443c656bd1cf5d3996957a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Американцы оценили шансы на победу замены Байдену на выборах

Три четверти американцев верят, что у замены Байдену больше шансов на победу

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Три четверти американцев считают, что альтернативный президенту США Джо Байдену кандидат на выборах американского лидера от Демократической партии имел бы больше шансов на победу, свидетельствует опрос телеканала CNN и SSRS Research.
"Три четверти избирателей считают, что у демократов были бы лучшие шансы сохранить президентство, если бы выдвигался кто-то другой, а не Байден", - сообщает телеканал.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Кандидатка на замену Байдена высказала мнение о президенте, сообщили СМИ
Вчера, 17:58
Опрос проводился онлайн и по телефону 28-30 июня среди 1274 избирателей, погрешность составляет 3,5 пп.
В паре Байден против его предшественника Дональда Трампа опрошенные предпочли бы второго с перевесом 49% против 43% за демократа, говорится в сообщении. У вице-президента Камалы Харрис шансы были бы чуть лучше, Трампа, согласно опросу, она не победила бы, но перевес был бы 47% за республиканца и 45% за нее. Как говорится в сообщении, нынешняя социология показывает, что нет ни одного альтернативного кандидата-демократа, кто смог бы обойти Трампа на выборах.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Около 40 процентов демократов высказались за замену Байдена на выборах
Вчера, 14:40
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала