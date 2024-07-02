https://ria.ru/20240702/bayden-1956903111.html

В случае снятия Байдена с выборов собранные деньги перейдут Харрис

В случае снятия Байдена с выборов собранные деньги перейдут Харрис - РИА Новости, 02.07.2024

В случае снятия Байдена с выборов собранные деньги перейдут Харрис

Глава предвыборного штаба президента США Джо Байдена Джули Чавес Родригес пообещала спонсорам демократов, что если Байден откажется от переизбрания на пост, то... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:21

2024-07-02T16:21

2024-07-02T16:21

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предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава предвыборного штаба президента США Джо Байдена Джули Чавес Родригес пообещала спонсорам демократов, что если Байден откажется от переизбрания на пост, то большая часть собранных его кампанией средств будет контролироваться вице-президентом Камалой Харрис, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "В случае отказа президента от участия в выборах..., Харрис будет контролировать большую часть денег на счете их предвыборной кампании", - пишет телеканал со ссылкой на Родригес, которая также подчеркнула, что выходить из гонки Байден не планирует. Этот вариант, как сообщается, обсуждался во время разговора между представителями предвыборной кампании Байдена и ее спонсорами в прошлое воскресенье. При этом команда Байдена установила, что Харрис сможет получить доступ к деньгам на счете, если она сменит Байдена на посту кандидата в президенты от демократов. Подчеркивается, что юристы не уверены, сможет ли Харрис получить доступ к средствам кампании Байдена в случае, если так и останется кандидатом на пост вице-президента. Таким мнением поделился, например, старший советник по политическому праву крупной юридической фирмы Akin Gump Кеннет Гросс подчеркнув, что в таком случае, возможно, придется обратиться к федеральной избирательной комиссии. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956449923.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240701/bayden-1956641249.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024