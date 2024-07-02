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Автобус в Москве, у которого взорвался баллон на крыше, был исправен - РИА Новости, 02.07.2024
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17:07 02.07.2024
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Автобус в Москве, у которого взорвался баллон на крыше, был исправен
Автобус в Москве, у которого взорвался баллон на крыше, был исправен - РИА Новости, 02.07.2024
Автобус в Москве, у которого взорвался баллон на крыше, был исправен
Автобус, у которого взорвался баллон на крыше в Ижорском проезде в Москве, был исправен, движение на месте происшествия восстановлено, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:07
2024-07-02T17:07
происшествия
москва
россия
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Автобус, у которого взорвался баллон на крыше в Ижорском проезде в Москве, был исправен, движение на месте происшествия восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее во вторник произошел взрыв газового оборудования на крыше рейсового автобуса на севере Москвы. "Сегодня днём в Ижорском проезде произошёл инцидент с участием автобуса. Автобус 2019 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно, замечаний по работе газобаллонного оборудования перед выходом на линию не зафиксировано. Перед выпуском на линию проведён контроль технического состояния. Автобус выпущен на линию в исправном состоянии", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в настоящий момент все ограничения сняты, движение транспорта восстановлено.
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происшествия, москва, россия, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Департамент транспорта г. Москвы
Автобус в Москве, у которого взорвался баллон на крыше, был исправен

Дептранс Москвы: автобус, у которого взорвался баллон на крыше, был исправен

© Фото : соцсетиАвтобус, на крыше которого взорвался газовый баллон в Москве
Автобус, на крыше которого взорвался газовый баллон в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : соцсети
Автобус, на крыше которого взорвался газовый баллон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Автобус, у которого взорвался баллон на крыше в Ижорском проезде в Москве, был исправен, движение на месте происшествия восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее во вторник произошел взрыв газового оборудования на крыше рейсового автобуса на севере Москвы.
"Сегодня днём в Ижорском проезде произошёл инцидент с участием автобуса. Автобус 2019 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно, замечаний по работе газобаллонного оборудования перед выходом на линию не зафиксировано. Перед выпуском на линию проведён контроль технического состояния. Автобус выпущен на линию в исправном состоянии", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящий момент все ограничения сняты, движение транспорта восстановлено.
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