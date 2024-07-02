https://ria.ru/20240702/avtobus-1956919948.html

Автобус в Москве, у которого взорвался баллон на крыше, был исправен

Автобус в Москве, у которого взорвался баллон на крыше, был исправен - РИА Новости, 02.07.2024

Автобус в Москве, у которого взорвался баллон на крыше, был исправен

Автобус, у которого взорвался баллон на крыше в Ижорском проезде в Москве, был исправен, движение на месте происшествия восстановлено, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:07

2024-07-02T17:07

2024-07-02T17:07

происшествия

москва

россия

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956850231_0:373:963:915_1920x0_80_0_0_b922d002abd38c23f5342fe961e2122d.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Автобус, у которого взорвался баллон на крыше в Ижорском проезде в Москве, был исправен, движение на месте происшествия восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее во вторник произошел взрыв газового оборудования на крыше рейсового автобуса на севере Москвы. "Сегодня днём в Ижорском проезде произошёл инцидент с участием автобуса. Автобус 2019 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно, замечаний по работе газобаллонного оборудования перед выходом на линию не зафиксировано. Перед выпуском на линию проведён контроль технического состояния. Автобус выпущен на линию в исправном состоянии", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в настоящий момент все ограничения сняты, движение транспорта восстановлено.

https://ria.ru/20240618/vzryv-1953684167.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, департамент транспорта г. москвы