https://ria.ru/20240702/aviabaza-1956887552.html

Путин присвоил 999-й авиабазе наименование "гвардейская" за героизм

Путин присвоил 999-й авиабазе наименование "гвардейская" за героизм - РИА Новости, 02.07.2024

Путин присвоил 999-й авиабазе наименование "гвардейская" за героизм

Президент России Владимир Путин за массовый героизм присвоил 999-й авиабазе почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:27

2024-07-02T15:27

2024-07-02T15:27

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм присвоил 999-й авиабазе почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом базы в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 999 авиационной базе почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 999 гвардейская авиационная база", - говорится в документе. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240624/vostrotin-1955080996.html

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россия, владимир путин, общество