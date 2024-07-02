https://ria.ru/20240702/ataki-1956894363.html

В Белгородской области шесть домов получили повреждения после атаки дронов

В Белгородской области шесть домов получили повреждения после атаки дронов - РИА Новости, 02.07.2024

В Белгородской области шесть домов получили повреждения после атаки дронов

В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атакам беспилотников ВСУ, шесть домов получили повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:56

2024-07-02T15:56

2024-07-02T16:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атакам беспилотников ВСУ, шесть домов получили повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе, в городе Грайвороне, в результате падения дрона с последующей детонацией загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. В селе Безымено после нескольких атак разрушены пять частных домов", — написал он.Как уточнил глава региона, еще три беспилотника ударили по территории сельскохозяйственного предприятия, там загорелся автомобиль. В поселке Горьковский FPV-дрон врезался в частный дом.Кроме того, в селе Репяховка Краснояружского района после детонации БПЛА оказались повреждены четыре машины.По предварительным данным, среди мирных жителей никто не пострадал, добавил Гладков.Ранее во вторник украинские войска также атаковали с помощью беспилотника поселок Октябрьский. Пострадал мужчина, его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Микроавтобус и автомобиль получили повреждения.Помимо этого, ВСУ ударили по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа. Снаряд прилетел на территорию частного домовладения, его владельца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и осколочными ранениями головы. Всего за прошедшие сутки армия противника обстреляла и атаковала с использованием дронов Белгородскую область не менее 130 раз, один человек погиб, девять пострадали.Как заявил Владимир Путин, Москва в ответ на угрозы российским населенным пунктам вынуждена создавать санитарную зону на Украине.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин