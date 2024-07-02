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В Белгородской области шесть домов получили повреждения после атаки дронов - РИА Новости, 02.07.2024
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15:56 02.07.2024 (обновлено: 16:25 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ataki-1956894363.html
В Белгородской области шесть домов получили повреждения после атаки дронов
В Белгородской области шесть домов получили повреждения после атаки дронов - РИА Новости, 02.07.2024
В Белгородской области шесть домов получили повреждения после атаки дронов
В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атакам беспилотников ВСУ, шесть домов получили повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:56
2024-07-02T16:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атакам беспилотников ВСУ, шесть домов получили повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе, в городе Грайвороне, в результате падения дрона с последующей детонацией загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. В селе Безымено после нескольких атак разрушены пять частных домов", — написал он.Как уточнил глава региона, еще три беспилотника ударили по территории сельскохозяйственного предприятия, там загорелся автомобиль. В поселке Горьковский FPV-дрон врезался в частный дом.Кроме того, в селе Репяховка Краснояружского района после детонации БПЛА оказались повреждены четыре машины.По предварительным данным, среди мирных жителей никто не пострадал, добавил Гладков.Ранее во вторник украинские войска также атаковали с помощью беспилотника поселок Октябрьский. Пострадал мужчина, его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Микроавтобус и автомобиль получили повреждения.Помимо этого, ВСУ ударили по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа. Снаряд прилетел на территорию частного домовладения, его владельца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и осколочными ранениями головы. Всего за прошедшие сутки армия противника обстреляла и атаковала с использованием дронов Белгородскую область не менее 130 раз, один человек погиб, девять пострадали.Как заявил Владимир Путин, Москва в ответ на угрозы российским населенным пунктам вынуждена создавать санитарную зону на Украине.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html
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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
В Белгородской области шесть домов получили повреждения после атаки дронов

Гладков: в Белгородской области 4 населенных пункта подверглись атакам БПЛА

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотников ВСУ Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотников ВСУ Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атакам беспилотников ВСУ, шесть домов получили повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Грайворонском городском округе, в городе Грайвороне, в результате падения дрона с последующей детонацией загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. В селе Безымено после нескольких атак разрушены пять частных домов", — написал он.
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Как уточнил глава региона, еще три беспилотника ударили по территории сельскохозяйственного предприятия, там загорелся автомобиль. В поселке Горьковский FPV-дрон врезался в частный дом.
Кроме того, в селе Репяховка Краснояружского района после детонации БПЛА оказались повреждены четыре машины.
По предварительным данным, среди мирных жителей никто не пострадал, добавил Гладков.
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Ранее во вторник украинские войска также атаковали с помощью беспилотника поселок Октябрьский. Пострадал мужчина, его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Микроавтобус и автомобиль получили повреждения.
Помимо этого, ВСУ ударили по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа. Снаряд прилетел на территорию частного домовладения, его владельца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и осколочными ранениями головы.
Всего за прошедшие сутки армия противника обстреляла и атаковала с использованием дронов Белгородскую область не менее 130 раз, один человек погиб, девять пострадали.
Как заявил Владимир Путин, Москва в ответ на угрозы российским населенным пунктам вынуждена создавать санитарную зону на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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