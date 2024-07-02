https://ria.ru/20240702/artpozitsii-1956782608.html

ВСУ оборудовали новые артпозиции в районе Белогоровки, сообщили в ЛНР

ВСУ оборудовали новые артпозиции в районе Белогоровки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 02.07.2024

ВСУ оборудовали новые артпозиции в районе Белогоровки, сообщили в ЛНР

В районе Белогоровки в ЛНР украинские боевики оборудовали новые артпозиции, с которых можно наносить удары по нескольким населенным пунктам республики, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T08:07

2024-07-02T08:07

2024-07-02T08:07

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

северск

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 2 июл – РИА Новости. В районе Белогоровки в ЛНР украинские боевики оборудовали новые артпозиции, с которых можно наносить удары по нескольким населенным пунктам республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Северо-восточнее Северска и юго-западнее Белогоровки выявлены новые защищенные артиллерийские огневые позиции вооруженных формирований Украины, с которых они могут наносить удары по Кременной и Лисичанску при помощи как самоходной, так и буксируемой 122 миллиметровой артиллерии", - сообщил Марочко. Он уточнил, что на данный момент обстрелы с этих позиций неинтенсивные, но ситуация в ближайшее время может измениться.

https://ria.ru/20231222/obstrely-1917384310.html

луганская народная республика

северск

украина

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луганская народная республика, северск, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины