https://ria.ru/20240702/alleya-1956903603.html

Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО

Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2024

Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин накануне принял участие в открытии в Мичуринске Аллеи памяти погибших участников специальной военной... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:23

2024-07-02T16:23

2024-07-02T16:23

тамбовская область

мичуринск

тамбовская область

россия

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

бмп-2

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956902408_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_a50abb971f039063c257f59ae978bdb7.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин накануне принял участие в открытии в Мичуринске Аллеи памяти погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального парламента. Событие было приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. Аллею открыли на Площади Славы. Здесь установили портреты мичуринцев, погибших в ходе СВО. "Мы никогда не забудем подвиг этих бесстрашных ребят и будем свято чтить память о них. Их имена навсегда вписаны в историю города Мичуринска, Тамбовской области и России. Родителям и близким наших воинов хочу пожелать сил и стойкости. Вечная память защитникам Отечества", - привели в пресс-службе слова Матушкина. Также на Площади Славы установили боевую машину пехоты БМП-2. Она доставляла личный состав подразделений в зоне спецоперации к позициям, а также уничтожала укрепленные огненные точки противника в ходе штурмовых действий при освобождении Запорожской области и отражении контрнаступления противника летом 2023 года. После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231115/kniga-1909669930.html

мичуринск

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мичуринск, тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, бмп-2, сво