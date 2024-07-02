Рейтинг@Mail.ru
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
16:23 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/alleya-1956903603.html
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2024
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин накануне принял участие в открытии в Мичуринске Аллеи памяти погибших участников специальной военной... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:23
2024-07-02T16:23
тамбовская область
мичуринск
тамбовская область
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
бмп-2
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956902408_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_a50abb971f039063c257f59ae978bdb7.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин накануне принял участие в открытии в Мичуринске Аллеи памяти погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального парламента. Событие было приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. Аллею открыли на Площади Славы. Здесь установили портреты мичуринцев, погибших в ходе СВО. "Мы никогда не забудем подвиг этих бесстрашных ребят и будем свято чтить память о них. Их имена навсегда вписаны в историю города Мичуринска, Тамбовской области и России. Родителям и близким наших воинов хочу пожелать сил и стойкости. Вечная память защитникам Отечества", - привели в пресс-службе слова Матушкина. Также на Площади Славы установили боевую машину пехоты БМП-2. Она доставляла личный состав подразделений в зоне спецоперации к позициям, а также уничтожала укрепленные огненные точки противника в ходе штурмовых действий при освобождении Запорожской области и отражении контрнаступления противника летом 2023 года. После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231115/kniga-1909669930.html
мичуринск
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956902408_115:0:1250:851_1920x0_80_0_0_94489bc8b42ef43f973848974d76d388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мичуринск, тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, бмп-2, сво
Тамбовская область, Мичуринск, Тамбовская область, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, БМП-2, СВО

Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной ДумыГлава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной Думы
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин накануне принял участие в открытии в Мичуринске Аллеи памяти погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального парламента.
Событие было приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. Аллею открыли на Площади Славы. Здесь установили портреты мичуринцев, погибших в ходе СВО.
«
"Мы никогда не забудем подвиг этих бесстрашных ребят и будем свято чтить память о них. Их имена навсегда вписаны в историю города Мичуринска, Тамбовской области и России. Родителям и близким наших воинов хочу пожелать сил и стойкости. Вечная память защитникам Отечества", - привели в пресс-службе слова Матушкина.
Также на Площади Славы установили боевую машину пехоты БМП-2. Она доставляла личный состав подразделений в зоне спецоперации к позициям, а также уничтожала укрепленные огненные точки противника в ходе штурмовых действий при освобождении Запорожской области и отражении контрнаступления противника летом 2023 года. После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов, говорится в сообщении.
Издание книги об СВО
Матушкин: Тамбовская Дума издала книгу о подвиге бойцов СВО
15 ноября 2023, 18:45
 
Тамбовская областьМичуринскТамбовская областьРоссияЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаБМП-2СВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала