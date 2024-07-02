Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной ДумыГлава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной Думы
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин открыл Аллею памяти погибших бойцов СВО
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин накануне принял участие в открытии в Мичуринске Аллеи памяти погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального парламента.
Событие было приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. Аллею открыли на Площади Славы. Здесь установили портреты мичуринцев, погибших в ходе СВО.
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"Мы никогда не забудем подвиг этих бесстрашных ребят и будем свято чтить память о них. Их имена навсегда вписаны в историю города Мичуринска, Тамбовской области и России. Родителям и близким наших воинов хочу пожелать сил и стойкости. Вечная память защитникам Отечества", - привели в пресс-службе слова Матушкина.
Также на Площади Славы установили боевую машину пехоты БМП-2. Она доставляла личный состав подразделений в зоне спецоперации к позициям, а также уничтожала укрепленные огненные точки противника в ходе штурмовых действий при освобождении Запорожской области и отражении контрнаступления противника летом 2023 года. После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов, говорится в сообщении.
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