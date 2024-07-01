https://ria.ru/20240701/zdorove-1956602015.html
В парках Подмосковья за выходные здоровье проверили более 560 человек
В парках Подмосковья за выходные здоровье проверили более 560 человек - РИА Новости, 01.07.2024
В парках Подмосковья за выходные здоровье проверили более 560 человек
Профосмотр в подмосковных парках за минувшие выходные прошел 561 человек, акция проходила в 34 городских округах, сообщил министр здравоохранения Московской... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:44
2024-07-01T12:44
2024-07-01T12:44
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Профосмотр в подмосковных парках за минувшие выходные прошел 561 человек, акция проходила в 34 городских округах, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Мы продолжаем проводить акцию "Проверь свое здоровье в парке". Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей региона. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверил 561 человек, а с начала лета уже более 3,8 тысячи", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, в этот раз бригады врачей работали в 34 городских округах – в Можайске, Чехове, Волоколамске, Серпухове, Талдоме и других.
https://ria.ru/20240610/zdorove-1951931614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), можайск, чехов, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Можайск, Чехов, Алексей Сапанюк