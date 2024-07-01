https://ria.ru/20240701/zdorove-1956602015.html

В парках Подмосковья за выходные здоровье проверили более 560 человек

В парках Подмосковья за выходные здоровье проверили более 560 человек - РИА Новости, 01.07.2024

В парках Подмосковья за выходные здоровье проверили более 560 человек

Профосмотр в подмосковных парках за минувшие выходные прошел 561 человек, акция проходила в 34 городских округах, сообщил министр здравоохранения Московской... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:44

2024-07-01T12:44

2024-07-01T12:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

можайск

чехов

алексей сапанюк

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Профосмотр в подмосковных парках за минувшие выходные прошел 561 человек, акция проходила в 34 городских округах, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Мы продолжаем проводить акцию "Проверь свое здоровье в парке". Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей региона. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверил 561 человек, а с начала лета уже более 3,8 тысячи", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, в этот раз бригады врачей работали в 34 городских округах – в Можайске, Чехове, Волоколамске, Серпухове, Талдоме и других.

https://ria.ru/20240610/zdorove-1951931614.html

московская область (подмосковье)

можайск

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), можайск, чехов, алексей сапанюк