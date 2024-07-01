https://ria.ru/20240701/zayavlenie-1956760113.html

Депутат Рады подала заявление на Залужного, СБУ и офис генпрокурора

Депутат Рады подала заявление на Залужного, СБУ и офис генпрокурора - РИА Новости, 01.07.2024

Депутат Рады подала заявление на Залужного, СБУ и офис генпрокурора

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление в госбюро расследований на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:20

2024-07-01T23:20

2024-07-01T23:20

специальная военная операция на украине

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украина

валерий залужный

александр сырский

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление в госбюро расследований на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности Украины, офис генерального прокурора. Ранее Безуглая сообщала, что подала заявление в госбюро на главкома ВСУ Александра Сырского за то, что якобы он дал указание не пускать ее в подразделения армии в прифронтовой зоне. "В процессе подготовки решила расширить свое обращение: подаю на Сырского и Залужного в государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, офис генерального прокурора с копией министерству обороны Украины", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. На опубликованном видео она заявила, что заявления связаны с критической ситуацией в военном руководстве Украины, назвав это "болотом". Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций. Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.

https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954160355.html

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в мире, украина, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины