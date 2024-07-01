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Депутат Рады подала заявление на Залужного, СБУ и офис генпрокурора
Депутат Рады подала заявление на Залужного, СБУ и офис генпрокурора - РИА Новости, 01.07.2024
Депутат Рады подала заявление на Залужного, СБУ и офис генпрокурора
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление в госбюро расследований на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:20
2024-07-01T23:20
2024-07-01T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление в госбюро расследований на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности Украины, офис генерального прокурора. Ранее Безуглая сообщала, что подала заявление в госбюро на главкома ВСУ Александра Сырского за то, что якобы он дал указание не пускать ее в подразделения армии в прифронтовой зоне. "В процессе подготовки решила расширить свое обращение: подаю на Сырского и Залужного в государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, офис генерального прокурора с копией министерству обороны Украины", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. На опубликованном видео она заявила, что заявления связаны с критической ситуацией в военном руководстве Украины, назвав это "болотом". Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций. Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
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в мире, украина, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
Депутат Рады подала заявление на Залужного, СБУ и офис генпрокурора
Безуглая подала заявление в ГБР на Залужного, СБУ и офис генпрокурора