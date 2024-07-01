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ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow
ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow - РИА Новости, 01.07.2024
ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять авиабомб Hammer и пять снарядов HIMARS и Vampire, сообщило... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:30
2024-07-01T13:30
2024-07-01T13:53
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять авиабомб Hammer и пять снарядов HIMARS и Vampire, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956546092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, великобритания, франция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Великобритания, Франция
ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow
ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow и пять авиабомб Hammer