https://ria.ru/20240701/zapad-1956615913.html

ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow

ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow - РИА Новости, 01.07.2024

ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять авиабомб Hammer и пять снарядов HIMARS и Vampire, сообщило... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:30

2024-07-01T13:30

2024-07-01T13:53

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять авиабомб Hammer и пять снарядов HIMARS и Vampire, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956546092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, великобритания, франция