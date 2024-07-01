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В Забайкалье из-за жары объявили экстренное предупреждение - РИА Новости, 01.07.2024
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06:26 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/zabaykale-1956543577.html
В Забайкалье из-за жары объявили экстренное предупреждение
В Забайкалье из-за жары объявили экстренное предупреждение - РИА Новости, 01.07.2024
В Забайкалье из-за жары объявили экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае из-за жары до плюс 35 градусов, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T06:26
2024-07-01T06:26
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 1 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае из-за жары до плюс 35 градусов, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. "Экстренное предупреждение! С 1 по 4 июля местами в Забайкалье будет очень жарко – местами до 35 градусов и выше", - говорится в сообщении. В МЧС призвали жителей не выходить на улицу без головных уборов, пить больше воды, а также держаться поближе к тени и кондиционерам. На водоёмах соблюдать правила безопасности.
https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html
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забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье из-за жары объявили экстренное предупреждение

В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за жары до плюс 35 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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ЧИТА, 1 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае из-за жары до плюс 35 градусов, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
"Экстренное предупреждение! С 1 по 4 июля местами в Забайкалье будет очень жарко – местами до 35 градусов и выше", - говорится в сообщении.
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В МЧС призвали жителей не выходить на улицу без головных уборов, пить больше воды, а также держаться поближе к тени и кондиционерам. На водоёмах соблюдать правила безопасности.
 
Забайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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