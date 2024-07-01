https://ria.ru/20240701/zabaykale-1956543577.html

В Забайкалье из-за жары объявили экстренное предупреждение

В Забайкалье из-за жары объявили экстренное предупреждение - РИА Новости, 01.07.2024

В Забайкалье из-за жары объявили экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае из-за жары до плюс 35 градусов, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T06:26

2024-07-01T06:26

2024-07-01T06:26

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg

ЧИТА, 1 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае из-за жары до плюс 35 градусов, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. "Экстренное предупреждение! С 1 по 4 июля местами в Забайкалье будет очень жарко – местами до 35 градусов и выше", - говорится в сообщении. В МЧС призвали жителей не выходить на улицу без головных уборов, пить больше воды, а также держаться поближе к тени и кондиционерам. На водоёмах соблюдать правила безопасности.

https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)