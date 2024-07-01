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СМИ: команда Байдена верит, что за него проголосуют, несмотря на возраст - РИА Новости, 01.07.2024
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18:37 01.07.2024 (обновлено: 18:49 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/wp-1956719431.html
СМИ: команда Байдена верит, что за него проголосуют, несмотря на возраст
СМИ: команда Байдена верит, что за него проголосуют, несмотря на возраст - РИА Новости, 01.07.2024
СМИ: команда Байдена верит, что за него проголосуют, несмотря на возраст
Команда президента США Джо Байдена верит, что за него проголосуют, несмотря на его возраст и "умственную некомпетентность", пишет издание Washington Post. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:37
2024-07-01T18:49
в мире
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джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Команда президента США Джо Байдена верит, что за него проголосуют, несмотря на его возраст и "умственную некомпетентность", пишет издание Washington Post. "Команда президента Байдена продолжает верить, что десятки миллионов - возможно, каждый пятый избиратель - проголосуют за него в этом году, несмотря на их нынешнее убеждение, что он уже слишком стар или умственно некомпетентен для выполнения этой работы", - пишет издание. По словам источника, знакомого с ситуацией, пока неизвестно, повлияют ли разгромные для Байдена дебаты на общественное мнение, пишет газета. Кроме того, по мнению команды Байдена, прошедшие после дебатов опросы демонстрируют, что провал не оказал влияния на потенциальные результаты голосования, говорится в публикации. При этом внутри консервативной партии происходят столкновения, подчеркивает Washington Post, так, например, в кулуарах обсуждается, что Байден может получить "самый влиятельный пост в мире", несмотря на убеждение о его недостаточной квалификации. "Демократическая партия сейчас поглощена спорами о достоинствах и недостатках Байдена. Неясно, как ситуация изменится в ближайшие месяцы", - резюмирует издание. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240617/bayden-1953298880.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: команда Байдена верит, что за него проголосуют, несмотря на возраст

WP: команда Байдена верит, что за него проголосуют, несмотря на его возраст

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Команда президента США Джо Байдена верит, что за него проголосуют, несмотря на его возраст и "умственную некомпетентность", пишет издание Washington Post.
«
"Команда президента Байдена продолжает верить, что десятки миллионов - возможно, каждый пятый избиратель - проголосуют за него в этом году, несмотря на их нынешнее убеждение, что он уже слишком стар или умственно некомпетентен для выполнения этой работы", - пишет издание.
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По словам источника, знакомого с ситуацией, пока неизвестно, повлияют ли разгромные для Байдена дебаты на общественное мнение, пишет газета. Кроме того, по мнению команды Байдена, прошедшие после дебатов опросы демонстрируют, что провал не оказал влияния на потенциальные результаты голосования, говорится в публикации.
При этом внутри консервативной партии происходят столкновения, подчеркивает Washington Post, так, например, в кулуарах обсуждается, что Байден может получить "самый влиятельный пост в мире", несмотря на убеждение о его недостаточной квалификации.
"Демократическая партия сейчас поглощена спорами о достоинствах и недостатках Байдена. Неясно, как ситуация изменится в ближайшие месяцы", - резюмирует издание.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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