https://ria.ru/20240701/vzryvy-1956669278.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Взрывы вновь прогремели в понедельник в Миргороде в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:21
2024-07-01T16:21
2024-07-01T16:21
в мире
полтавская область
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Миргороде в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Миргороде. "В Миргороде снова взрывы", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область
В мире, Полтавская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
В Миргороде в Полтавской области после воздушной тревоги прогремели взрывы