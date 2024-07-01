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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 01.07.2024
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16:21 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/vzryvy-1956669278.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Взрывы вновь прогремели в понедельник в Миргороде в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:21
2024-07-01T16:21
в мире
полтавская область
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Миргороде в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Миргороде. "В Миргороде снова взрывы", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240701/vzryv-1956646637.html
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полтавская область
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Дарья Буймова
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в мире, полтавская область
В мире, Полтавская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде

В Миргороде в Полтавской области после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Миргороде в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Миргороде.
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Вчера, 15:24
"В Миргороде снова взрывы", - говорится в сообщении издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Сотрудники пожарной службы Украины
В Днепропетровске прогремел второй взрыв, сообщили СМИ
Вчера, 02:45
 
В миреПолтавская область
 
 
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