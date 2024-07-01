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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 01.07.2024
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16:18 01.07.2024
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы прогремели в понедельник в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:18
2024-07-01T16:18
в мире
полтавская область
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном изданием. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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полтавская область
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в мире, полтавская область
В мире, Полтавская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области после воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Вчера, 15:24
"Сообщают о взрывах в Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном изданием.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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Вчера, 12:43
 
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