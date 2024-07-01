https://ria.ru/20240701/vzryvy-1956667450.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы прогремели в понедельник в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:18
2024-07-01T16:18
2024-07-01T16:18
в мире
полтавская область
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном изданием. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240701/vzryv-1956646637.html
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полтавская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область
В мире, Полтавская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области после воздушной тревоги