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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Взрыв прогремел в в понедельник в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:24
2024-07-01T15:24
2024-07-01T15:24
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в в понедельник в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна". "О взрыве в Николаевской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
"Страна": в Николаевской области на юге Украины прогремел взрыв