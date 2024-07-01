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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 01.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Взрыв прогремел в в понедельник в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:24

2024-07-01T15:24

2024-07-01T15:24

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николаевская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в в понедельник в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна". "О взрыве в Николаевской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240510/vzryv-1945043675.html

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф