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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 01.07.2024
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15:24 01.07.2024
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 01.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Взрыв прогремел в в понедельник в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:24
2024-07-01T15:24
в мире
николаевская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в в понедельник в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна". "О взрыве в Николаевской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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николаевская область
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в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

"Страна": в Николаевской области на юге Украины прогремел взрыв

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в в понедельник в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна".
«
"О взрыве в Николаевской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На данный момент в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
10 мая, 03:22
 
В миреНиколаевская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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