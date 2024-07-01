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Пушистый рай: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Пушистый рай: выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 01.07.2024

Пушистый рай: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:02

2024-07-01T14:02

2024-07-01T14:05

фото

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Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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