Пушистый рай: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".
В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".
В ней приняли участие самые лучшие и известные питомники со всей России.
В ней приняли участие самые лучшие и известные питомники со всей России.
Они представили более 300 котят и 25 разных пород.
Они представили более 300 котят и 25 разных пород.
Гости могли увидеть самых больших и самых маленьких кошек в мире.
Гости могли увидеть самых больших и самых маленьких кошек в мире.
Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.
Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.
За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.
За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.
По итогам голосования в конце выставки победители получили призы и награды.
По итогам голосования в конце выставки победители получили призы и награды.
Мужчина играет с кошками породы курильский бобтейл.
Мужчина играет с кошками породы курильский бобтейл.
Гости могли приобрести котенка практически любой породы.
Гости могли приобрести котенка практически любой породы.
Молодой человек играет с котенком породы корниш-рекс.
Молодой человек играет с котенком породы корниш-рекс.
Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.
Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.
Каждый раз это красочный праздник для любителей животных.
Каждый раз это красочный праздник для любителей животных.
Никто не останется равнодушным.
Ни одна выставка не обходится без всеми любимой британской породы.
Ни одна выставка не обходится без всеми любимой британской породы.
Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.
Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.