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Пушистый рай: выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 01.07.2024
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14:02 01.07.2024 (обновлено: 14:05 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/vystavka-1956582136.html
Пушистый рай: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Пушистый рай: выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 01.07.2024
Пушистый рай: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.07.2024
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Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото
Фото

Пушистый рай: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Читать ria.ru в
Минувшие выходные в столице стали праздником для любителей животных: в городе состоялась выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".

Кошка бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

В столице состоялась выставка "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В ней приняли участие самые лучшие и известные питомники со всей России.

Котята породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

В ней приняли участие самые лучшие и известные питомники со всей России.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Они представили более 300 котят и 25 разных пород.

Кошка породы хайленд-страйт (шотландская длинношерстная) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Они представили более 300 котят и 25 разных пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Гости могли увидеть самых больших и самых маленьких кошек в мире.

Кошка породы ориентальная на выставке КоШарики Шоу в Москве

Гости могли увидеть самых больших и самых маленьких кошек в мире.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

Кошка породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.

Котенок породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

За понравившуюся кошку, котенка или питомник можно было проголосовать.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

По итогам голосования в конце выставки победители получили призы и награды.

Кошки абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

По итогам голосования в конце выставки победители получили призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Мужчина играет с кошками породы курильский бобтейл.

Мужчина играет с кошками породы курильский бобтейл на выставке КоШарики Шоу в Москве

Мужчина играет с кошками породы курильский бобтейл.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Гости могли приобрести котенка практически любой породы.

Котята породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) и скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Гости могли приобрести котенка практически любой породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Молодой человек играет с котенком породы корниш-рекс.

Молодой человек играет с котенком породы корниш-рекс на выставке КоШарики Шоу в Москве

Молодой человек играет с котенком породы корниш-рекс.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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10 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.

Кошки породы британская длинношерстная на выставке КоШарики Шоу в Москве

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Каждый раз это красочный праздник для любителей животных.

Кошка породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Каждый раз это красочный праздник для любителей животных.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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12 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Никто не останется равнодушным.

Кошка породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Москве

Никто не останется равнодушным.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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13 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Ни одна выставка не обходится без всеми любимой британской породы.

Котенок британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Ни одна выставка не обходится без всеми любимой британской породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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14 из 15
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.

Кошка породы хайленд-фолд (шотландская длинношерстная вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Выставка "КоШарики Шоу" проходит в столице с 2013 года.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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