https://ria.ru/20240701/vybory-1956568705.html

Итоги первого тура выборов в Национальное собрание Франции

Итоги первого тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 01.07.2024

Итоги первого тура выборов в Национальное собрание Франции

Во Франции прошел первый тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента (Национальное собрание). По данным МВД республики, в 2024 году явка избирателей... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:07

2024-07-01T12:07

2024-07-01T12:30

инфографика

франция

парламентские выборы во франции — 2024

выборы

эммануэль макрон

марин ле пен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956581756_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39f9d5ddf040b284801e35216e4ab316.png

Во Франции прошел первый тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента (Национальное собрание). По данным МВД республики, в 2024 году явка избирателей составила 66,17 процента. Это почти на 20 процентов больше, чем во время прошлого голосования. После обработки 99,83 процента протоколов побеждает правая партия "Национальное объединение" (бывший "Народный фронт" Марин Ле Пен). Блок президента страны Эммануэля Макрона занимает третье место с результатом 20,04 процента. Подробнее о том, сколько голосов набрали все политические группы, — в инфографике Ria.ru.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, парламентские выборы во франции — 2024, выборы, эммануэль макрон, марин ле пен, инфографика