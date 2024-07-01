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Итоги первого тура выборов в Национальное собрание Франции
Итоги первого тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 01.07.2024
Итоги первого тура выборов в Национальное собрание Франции
Во Франции прошел первый тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента (Национальное собрание). По данным МВД республики, в 2024 году явка избирателей... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:07
2024-07-01T12:07
2024-07-01T12:30
инфографика
франция
парламентские выборы во франции — 2024
выборы
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Во Франции прошел первый тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента (Национальное собрание). По данным МВД республики, в 2024 году явка избирателей составила 66,17 процента. Это почти на 20 процентов больше, чем во время прошлого голосования. После обработки 99,83 процента протоколов побеждает правая партия "Национальное объединение" (бывший "Народный фронт" Марин Ле Пен). Блок президента страны Эммануэля Макрона занимает третье место с результатом 20,04 процента. Подробнее о том, сколько голосов набрали все политические группы, — в инфографике Ria.ru.
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франция, парламентские выборы во франции — 2024, выборы, эммануэль макрон, марин ле пен, инфографика
Инфографика, Франция, Парламентские выборы во Франции — 2024, Выборы, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен