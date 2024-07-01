https://ria.ru/20240701/vsu-1956755099.html

ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 188 тысяч боеприпасов по ДНР

ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 188 тысяч боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 01.07.2024

ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 188 тысяч боеприпасов по ДНР

Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 188 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:31

2024-07-01T22:31

2024-07-01T22:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 188 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 865 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 37 010 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 36 232. Всего противником выпущено 188 198 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 1 июля 2024 года. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4993 мирных жителя, в том числе 149 детей, представительство также зафиксировало 162 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6497, среди них 434 ребенка. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2371 транспортных средств, 3741 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 219 медицинских учреждений, 743 учебных заведения, 1546 объектов социального обеспечения, 135 объектов критической инфраструктуры, а также 1098 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 648 фактов повреждения жилых домов.

https://ria.ru/20240630/punkt-1956486067.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, сцкк