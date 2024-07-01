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ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 188 тысяч боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 01.07.2024 (обновлено: 22:32 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/vsu-1956755099.html
ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 188 тысяч боеприпасов по ДНР
ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 188 тысяч боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 188 тысяч боеприпасов по ДНР
Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 188 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:31
2024-07-01T22:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 188 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 865 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 37 010 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 36 232. Всего противником выпущено 188 198 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 1 июля 2024 года. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4993 мирных жителя, в том числе 149 детей, представительство также зафиксировало 162 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6497, среди них 434 ребенка. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2371 транспортных средств, 3741 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 219 медицинских учреждений, 743 учебных заведения, 1546 объектов социального обеспечения, 135 объектов критической инфраструктуры, а также 1098 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 648 фактов повреждения жилых домов.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 188 тысяч боеприпасов по ДНР

ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 188 тысяч различных снарядов по ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 188 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За 865 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 37 010 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 36 232. Всего противником выпущено 188 198 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 1 июля 2024 года.
Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4993 мирных жителя, в том числе 149 детей, представительство также зафиксировало 162 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6497, среди них 434 ребенка.
По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2371 транспортных средств, 3741 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 219 медицинских учреждений, 743 учебных заведения, 1546 объектов социального обеспечения, 135 объектов критической инфраструктуры, а также 1098 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 648 фактов повреждения жилых домов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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