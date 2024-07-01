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В Раде обвинили генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания - РИА Новости, 01.07.2024
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11:07 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/vsu-1956569564.html
В Раде обвинили генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания
В Раде обвинили генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания - РИА Новости, 01.07.2024
В Раде обвинили генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая обвинила генералов ВСУ в том, что они отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций для... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:07
2024-07-01T11:07
в мире
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая обвинила генералов ВСУ в том, что они отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций для галочки. Об этом она заявила в интервью британской газете Times."Генералы могут приказывать военным чиновникам, военным поварам или другим, не имеющим надлежащей подготовки, попытаться вернуть позиции. Но они знают, что не смогут этого сделать и погибнут. Они делают это просто для того, чтобы поставить нужные галочки", - заявила Безуглая.Издание отмечает, что жалобы на тактику украинских генералов участились. Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций. Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html
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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
В Раде обвинили генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания

Безуглая: генералы ВСУ отправляют солдат на самоубийственные задания для галочки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая обвинила генералов ВСУ в том, что они отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций для галочки. Об этом она заявила в интервью британской газете Times.
"Генералы могут приказывать военным чиновникам, военным поварам или другим, не имеющим надлежащей подготовки, попытаться вернуть позиции. Но они знают, что не смогут этого сделать и погибнут. Они делают это просто для того, чтобы поставить нужные галочки", - заявила Безуглая.
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Издание отмечает, что жалобы на тактику украинских генералов участились.
Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций.
Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
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