https://ria.ru/20240701/vsu-1956569564.html

В Раде обвинили генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания

В Раде обвинили генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания - РИА Новости, 01.07.2024

В Раде обвинили генералов ВСУ в отправке солдат на самоубийственные задания

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая обвинила генералов ВСУ в том, что они отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций для... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:07

2024-07-01T11:07

2024-07-01T11:07

в мире

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая обвинила генералов ВСУ в том, что они отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций для галочки. Об этом она заявила в интервью британской газете Times."Генералы могут приказывать военным чиновникам, военным поварам или другим, не имеющим надлежащей подготовки, попытаться вернуть позиции. Но они знают, что не смогут этого сделать и погибнут. Они делают это просто для того, чтобы поставить нужные галочки", - заявила Безуглая.Издание отмечает, что жалобы на тактику украинских генералов участились. Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций. Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.

https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html

https://ria.ru/20240701/plennyy-1956542566.html

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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины