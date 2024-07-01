https://ria.ru/20240701/voronezh-1956676738.html
Житель Воронежа получил 22 года колонии за изнасилование несовершеннолетней
Житель Воронежа получил 22 года колонии за изнасилование несовершеннолетней - РИА Новости, 01.07.2024
Житель Воронежа получил 22 года колонии за изнасилование несовершеннолетней
Суд отправил на 22 года в колонию уроженца Липецкой области, который надругался над 10-летней девочкой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону в своем... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:44
2024-07-01T16:44
2024-07-01T16:44
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Суд отправил на 22 года в колонию уроженца Липецкой области, который надругался над 10-летней девочкой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале. "Установлено, что в дневное время 29 января 2021 года осужденный, находясь неподалеку от образовательного учреждения Воронежа, проследовал за ранее незнакомой 10-летней девочкой, возвращавшейся домой. Проходя через овраг, мужчина, применяя насилие и угрожая малолетней ножом, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и изнасиловал, после чего скрылся", - говорится в сообщении. По данным следствия, он выкинул нож, которым угрожал ребенку, сжег свою одежду, но 3 февраля 2021 года был задержан. В отношении уроженца Липецкой области было возбуждено дело по статьям "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Выяснилось, что он был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности. Суд заключил его под стражу. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года", - сообщает следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20240624/perm-1954985956.html
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происшествия, липецкая область, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецкая область, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Воронежа получил 22 года колонии за изнасилование несовершеннолетней
Житель Воронежа, надругавшийся над 10-летней девочкой, получил 22 года колонии
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости.
Суд отправил на 22 года в колонию уроженца Липецкой области, который надругался над 10-летней девочкой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале
.
"Установлено, что в дневное время 29 января 2021 года осужденный, находясь неподалеку от образовательного учреждения Воронежа, проследовал за ранее незнакомой 10-летней девочкой, возвращавшейся домой. Проходя через овраг, мужчина, применяя насилие и угрожая малолетней ножом, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и изнасиловал, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
По данным следствия, он выкинул нож, которым угрожал ребенку, сжег свою одежду, но 3 февраля 2021 года был задержан. В отношении уроженца Липецкой области было возбуждено дело по статьям "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Выяснилось, что он был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности. Суд заключил его под стражу.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года", - сообщает следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.