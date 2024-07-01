https://ria.ru/20240701/voronezh-1956676738.html

Житель Воронежа получил 22 года колонии за изнасилование несовершеннолетней

Житель Воронежа получил 22 года колонии за изнасилование несовершеннолетней - РИА Новости, 01.07.2024

Житель Воронежа получил 22 года колонии за изнасилование несовершеннолетней

Суд отправил на 22 года в колонию уроженца Липецкой области, который надругался над 10-летней девочкой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону в своем... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:44

2024-07-01T16:44

2024-07-01T16:44

происшествия

липецкая область

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Суд отправил на 22 года в колонию уроженца Липецкой области, который надругался над 10-летней девочкой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале. "Установлено, что в дневное время 29 января 2021 года осужденный, находясь неподалеку от образовательного учреждения Воронежа, проследовал за ранее незнакомой 10-летней девочкой, возвращавшейся домой. Проходя через овраг, мужчина, применяя насилие и угрожая малолетней ножом, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и изнасиловал, после чего скрылся", - говорится в сообщении. По данным следствия, он выкинул нож, которым угрожал ребенку, сжег свою одежду, но 3 февраля 2021 года был задержан. В отношении уроженца Липецкой области было возбуждено дело по статьям "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Выяснилось, что он был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности. Суд заключил его под стражу. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года", - сообщает следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240624/perm-1954985956.html

https://ria.ru/20240621/iznasilovanie-1954567472.html

липецкая область

воронеж

россия

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происшествия, липецкая область, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)