Володин объяснил провалы Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах
Володин: граждане США и стран Европы не согласны с политикой глав государств
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Граждане США и стран Европы не согласны с политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Байден, Макрон, Шольц, Сунак всё сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте.
"Результаты выборных процессов на прошлой неделе в США закончились поражением на дебатах Байдена, а во Франции партия Макрона проиграла, заняв третье место на выборах в парламент. Действующие главы государств с треском терпят поражение", - подчеркнул Володин.
Он также отметил, что в окружении Байдена ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию, но в итоге, по словам спикера Госдумы, смеются все, кроме самого президента Франции.
"Эти результаты неслучайны. Граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности", - добавил Володин.
"В ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Британии. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии. Её ждёт то же самое - поражение после 14 лет нахождения во главе государства", - заключил спикер Госдумы.
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