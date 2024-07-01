https://ria.ru/20240701/volodin-1956545571.html

Володин объяснил провалы Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах

Володин объяснил провалы Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах - РИА Новости, 01.07.2024

Володин объяснил провалы Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах

Граждане США и стран Европы не согласны с политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T07:14

2024-07-01T07:14

2024-07-01T07:55

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Граждане США и стран Европы не согласны с политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Байден, Макрон, Шольц, Сунак всё сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте."Результаты выборных процессов на прошлой неделе в США закончились поражением на дебатах Байдена, а во Франции партия Макрона проиграла, заняв третье место на выборах в парламент. Действующие главы государств с треском терпят поражение", - подчеркнул Володин.Он также отметил, что в окружении Байдена ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию, но в итоге, по словам спикера Госдумы, смеются все, кроме самого президента Франции."Эти результаты неслучайны. Граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности", - добавил Володин."В ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Британии. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии. Её ждёт то же самое - поражение после 14 лет нахождения во главе государства", - заключил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956509022.html

https://ria.ru/20240701/makron-1956535350.html

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