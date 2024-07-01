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Водителя, катавшего людей в ковше экскаватора, задержали - РИА Новости, 01.07.2024
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18:20 01.07.2024 (обновлено: 18:29 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/voditel-1956715186.html
Водителя, катавшего людей в ковше экскаватора, задержали
Водителя, катавшего людей в ковше экскаватора, задержали - РИА Новости, 01.07.2024
Водителя, катавшего людей в ковше экскаватора, задержали
Сотрудники Госавтоинспекции в Нижнем Новгороде разыскали водителя, перевозившего людей в ковше строительной техники, и привлекли его к административной... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:20
2024-07-01T18:29
происшествия
авто
россия
нижний новгород
нижегородская область
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Нижнем Новгороде разыскали водителя, перевозившего людей в ковше строительной техники, и привлекли его к административной ответственности, сообщает региональное управление МВД. Ранее в местных Telegram-каналах и соцсетях было опубликовано видео экскаватора, который перевозил двух мужчин в ковше строительной техники по проезжей части улицы Большая Печерская. Сотрудники ГИБДД установили личность водителя – им оказался 24-летний житель Нижегородской области. "В отношении нарушителя составлены административные материалы по статье 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав) и статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240302/shtraf-1930651799.html
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нижний новгород
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происшествия, авто, россия, нижний новгород, нижегородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, ГИБДД МВД РФ
Водителя, катавшего людей в ковше экскаватора, задержали

В Нижнем Новгороде задержали водителя экскаватора, катавшего людей в ковше

© СоцсетиДвое мужчин в ковше экскаватора на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Кадр видео
Двое мужчин в ковше экскаватора на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Кадр видео
© Соцсети
Двое мужчин в ковше экскаватора на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Кадр видео
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Нижнем Новгороде разыскали водителя, перевозившего людей в ковше строительной техники, и привлекли его к административной ответственности, сообщает региональное управление МВД.
Ранее в местных Telegram-каналах и соцсетях было опубликовано видео экскаватора, который перевозил двух мужчин в ковше строительной техники по проезжей части улицы Большая Печерская.
Сотрудники ГИБДД установили личность водителя – им оказался 24-летний житель Нижегородской области.
«
"В отношении нарушителя составлены административные материалы по статье 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав) и статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоРоссияНижний НовгородНижегородская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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