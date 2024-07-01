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Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды - РИА Новости, 01.07.2024
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10:23 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/voda-1956560465.html
Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды
Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды - РИА Новости, 01.07.2024
Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды
Водоснабжение отсутствует в некоторых населенных пунктах Белгородской области в связи с аварийным отключением электричества, сообщили в "Белоблводоканале". РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:23
2024-07-01T10:23
происшествия
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Водоснабжение отсутствует в некоторых населенных пунктах Белгородской области в связи с аварийным отключением электричества, сообщили в "Белоблводоканале". Ранее в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что из-за внешнего технологического воздействия в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии. "Отсутствие воды и снижение давления воды в отдельных населенных пунктах Белгородской области связано с аварийным отключением электроснабжения на объектах водоканала. На данный момент проводим переподключение объектов на резервные источники питания", – говорится в Telegram-канале предприятия. По данным "Белоблводоканала", восстановление подачи воды ожидается в ближайшие часы, однако уточняется, что давление в системе будет снижено. В учреждении попросили жителей минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956552797.html
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происшествия, белгородская область, белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород
Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды

Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение воды. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Водоснабжение отсутствует в некоторых населенных пунктах Белгородской области в связи с аварийным отключением электричества, сообщили в "Белоблводоканале".
Ранее в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что из-за внешнего технологического воздействия в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии.
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"Отсутствие воды и снижение давления воды в отдельных населенных пунктах Белгородской области связано с аварийным отключением электроснабжения на объектах водоканала. На данный момент проводим переподключение объектов на резервные источники питания", – говорится в Telegram-канале предприятия.
По данным "Белоблводоканала", восстановление подачи воды ожидается в ближайшие часы, однако уточняется, что давление в системе будет снижено. В учреждении попросили жителей минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.
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