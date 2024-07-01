https://ria.ru/20240701/voda-1956560465.html

Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды

Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды - РИА Новости, 01.07.2024

Некоторые белгородские населенные пункты остались без воды

Водоснабжение отсутствует в некоторых населенных пунктах Белгородской области в связи с аварийным отключением электричества, сообщили в "Белоблводоканале". РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:23

2024-07-01T10:23

2024-07-01T10:23

происшествия

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Водоснабжение отсутствует в некоторых населенных пунктах Белгородской области в связи с аварийным отключением электричества, сообщили в "Белоблводоканале". Ранее в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что из-за внешнего технологического воздействия в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии. "Отсутствие воды и снижение давления воды в отдельных населенных пунктах Белгородской области связано с аварийным отключением электроснабжения на объектах водоканала. На данный момент проводим переподключение объектов на резервные источники питания", – говорится в Telegram-канале предприятия. По данным "Белоблводоканала", восстановление подачи воды ожидается в ближайшие часы, однако уточняется, что давление в системе будет снижено. В учреждении попросили жителей минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.

https://ria.ru/20240701/belgorod-1956552797.html

https://ria.ru/20240629/belgorod-1956295129.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород