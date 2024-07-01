https://ria.ru/20240701/vengriya-1956543905.html
Эксперт объяснил, чего ждать от председательства Венгрии в ЕС
Эксперт объяснил, чего ждать от председательства Венгрии в ЕС - РИА Новости, 01.07.2024
Эксперт объяснил, чего ждать от председательства Венгрии в ЕС
Венгрия, став председателем ЕС, не сможет коренным образом изменить его политику, скорее скорректирует ее направление как политически, так и экономически, в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T06:31
2024-07-01T06:31
2024-07-01T06:51
в мире
венгрия
будапешт
европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Венгрия, став председателем ЕС, не сможет коренным образом изменить его политику, скорее скорректирует ее направление как политически, так и экономически, в частности, антироссийская риторика сообщества может немного ослабнуть, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем ЕС. "Больших коренных перемен не будет, Венгрия не скажет, что ЕС сейчас же закрывает границы от мигрантов, такого веса у председательства нет. Я бы скорее сказал, что она может дать импульсы, подсветить проблемы и предложить их решение, что тоже важно… Не скажу, что председатель - должность символическая, скорее, он немного указывает направление. Венгрия не сможет диктовать ЕС, скорее, сможет указывать направление и политически, и экономически", - сказал Шпётле. По его словам, антироссийская риторика ЕС во время венгерского представительства может немного ослабнуть, однако решающего усиления антивоенных голосов в сообществе ждать не приходится. При этом в ЕС многие "считают Венгрию противником", поскольку она независимо мыслит и по многим вопросам имеет собственное мнение, отметил эксперт. По его мнению, попытки изолировать Будапешт продолжатся, особенно учитывая, что председателем Еврокомиссии снова стала Урсула фон дер Ляйен. "Так будет продолжаться, потому что очень много сил, кто с удовольствием видел бы Венгрию вне ЕС. Венгрия не хочет выходить из ЕС, правительство скорее хотело бы, чтобы ЕС изменился таким образом, чтобы у стран было больше свободы, потому что пока во всем диктует Брюссель", - сказал Шпётле, отметив, что в этом может немного помочь создание нового правого альянса "Патриоты за Европу". Эксперт добавил, что приоритетами венгерского председательства также станут борьба с нелегальной миграцией, повышение европейской конкурентоспособности, поскольку Европа в последнее время "сильно отстала от Китая", и борьба с решениями, которые "усложняют жизнь" европейским аграриям.
https://ria.ru/20231025/vengriya-1905264890.html
https://ria.ru/20240311/vengriya-1932207800.html
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в мире, венгрия, будапешт, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Будапешт, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Эксперт объяснил, чего ждать от председательства Венгрии в ЕС
Эксперт Шпётле: Венгрия, став председателем ЕС, не сможет изменить его политику
БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Венгрия, став председателем ЕС, не сможет коренным образом изменить его политику, скорее скорректирует ее направление как политически, так и экономически, в частности, антироссийская риторика сообщества может немного ослабнуть, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем ЕС.
"Больших коренных перемен не будет, Венгрия не скажет, что ЕС сейчас же закрывает границы от мигрантов, такого веса у председательства нет. Я бы скорее сказал, что она может дать импульсы, подсветить проблемы и предложить их решение, что тоже важно… Не скажу, что председатель - должность символическая, скорее, он немного указывает направление. Венгрия не сможет диктовать ЕС, скорее, сможет указывать направление и политически, и экономически", - сказал Шпётле.
По его словам, антироссийская риторика ЕС во время венгерского представительства может немного ослабнуть, однако решающего усиления антивоенных голосов в сообществе ждать не приходится.
При этом в ЕС многие "считают Венгрию противником", поскольку она независимо мыслит и по многим вопросам имеет собственное мнение, отметил эксперт. По его мнению, попытки изолировать Будапешт
продолжатся, особенно учитывая, что председателем Еврокомиссии
снова стала Урсула фон дер Ляйен
.
"Так будет продолжаться, потому что очень много сил, кто с удовольствием видел бы Венгрию вне ЕС. Венгрия не хочет выходить из ЕС, правительство скорее хотело бы, чтобы ЕС изменился таким образом, чтобы у стран было больше свободы, потому что пока во всем диктует Брюссель", - сказал Шпётле, отметив, что в этом может немного помочь создание нового правого альянса "Патриоты за Европу".
Эксперт добавил, что приоритетами венгерского председательства также станут борьба с нелегальной миграцией, повышение европейской конкурентоспособности, поскольку Европа
в последнее время "сильно отстала от Китая", и борьба с решениями, которые "усложняют жизнь" европейским аграриям.