https://ria.ru/20240701/ukraina-1956585224.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:01
2024-07-01T12:01
2024-07-01T12:01
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 4.43 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. Позже ее объявили в Полтавской области. После 11.30 тревога распространилась на Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240604/trevoga-1950522114.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Черкасская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу