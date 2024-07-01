https://ria.ru/20240701/ugolovnaya_statya-1956529534.html
В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов
В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов - РИА Новости, 01.07.2024
В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов
Уголовная ответственность вводится с 1 июля в России за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:48
2024-07-01T00:48
2024-07-01T04:17
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уголовная ответственность вводится с 1 июля в России за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные проступки. Соответствующие изменения, в частности, были внесены в статью 217.3 УК РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Так, с 1 июля за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий будет вводиться уголовная ответственность после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения. В частности, если из-за таких нарушений был по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб - более чем на 1 миллион рублей. Также к уголовной ответственности привлекут, если деяние повлекло по неосторожности смерть одного или более человек. Санкция статьи предусматривает за подобное нарушение до 3 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240625/terrorizm-1955446849.html
https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов
С 1 июля за нарушение норм антитеррористической защиты грозит до 7 лет тюрьмы
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уголовная ответственность вводится с 1 июля в России за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные проступки.
Соответствующие изменения, в частности, были внесены в статью 217.3 УК РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Так, с 1 июля за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий будет вводиться уголовная ответственность после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения.
В частности, если из-за таких нарушений был по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб - более чем на 1 миллион рублей.
Также к уголовной ответственности привлекут, если деяние повлекло по неосторожности смерть одного или более человек. Санкция статьи предусматривает за подобное нарушение до 3 лет лишения свободы.