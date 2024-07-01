https://ria.ru/20240701/ugolovnaya_statya-1956529534.html

В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов

В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов - РИА Новости, 01.07.2024

В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов

Уголовная ответственность вводится с 1 июля в России за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:48

2024-07-01T00:48

2024-07-01T04:17

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уголовная ответственность вводится с 1 июля в России за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные проступки. Соответствующие изменения, в частности, были внесены в статью 217.3 УК РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Так, с 1 июля за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий будет вводиться уголовная ответственность после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения. В частности, если из-за таких нарушений был по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб - более чем на 1 миллион рублей. Также к уголовной ответственности привлекут, если деяние повлекло по неосторожности смерть одного или более человек. Санкция статьи предусматривает за подобное нарушение до 3 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240625/terrorizm-1955446849.html

https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия