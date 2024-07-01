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В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов - РИА Новости, 01.07.2024
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00:48 01.07.2024 (обновлено: 04:17 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/ugolovnaya_statya-1956529534.html
В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов
В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов - РИА Новости, 01.07.2024
В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов
Уголовная ответственность вводится с 1 июля в России за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:48
2024-07-01T04:17
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уголовная ответственность вводится с 1 июля в России за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные проступки. Соответствующие изменения, в частности, были внесены в статью 217.3 УК РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Так, с 1 июля за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий будет вводиться уголовная ответственность после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения. В частности, если из-за таких нарушений был по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб - более чем на 1 миллион рублей. Также к уголовной ответственности привлекут, если деяние повлекло по неосторожности смерть одного или более человек. Санкция статьи предусматривает за подобное нарушение до 3 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240625/terrorizm-1955446849.html
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В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов

С 1 июля за нарушение норм антитеррористической защиты грозит до 7 лет тюрьмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уголовная ответственность вводится с 1 июля в России за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные проступки.
Соответствующие изменения, в частности, были внесены в статью 217.3 УК РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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Так, с 1 июля за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий будет вводиться уголовная ответственность после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения.
В частности, если из-за таких нарушений был по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб - более чем на 1 миллион рублей.
Также к уголовной ответственности привлекут, если деяние повлекло по неосторожности смерть одного или более человек. Санкция статьи предусматривает за подобное нарушение до 3 лет лишения свободы.
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