https://ria.ru/20240701/uchastniki-1956641672.html

МВД Карелии опровергло данные об избиении мигрантами местных жителей

МВД Карелии опровергло данные об избиении мигрантами местных жителей - РИА Новости, 01.07.2024

МВД Карелии опровергло данные об избиении мигрантами местных жителей

МВД по Республике Карелия установило участников драки, произошедшей в Петрозаводске ранним утром 30 июня, все они являются местными жителями, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:00

2024-07-01T15:00

2024-07-01T15:22

происшествия

республика карелия

петрозаводск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. МВД по Республике Карелия установило участников драки, произошедшей в Петрозаводске ранним утром 30 июня, все они являются местными жителями, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее пресс-центр СК РФ со ссылкой на информацию, опубликованную в интернете, сообщил, что организована доследственная проверка по поводу нападения двух мигрантов на двоих местных жителей в Петрозаводске после конфликта в кафе из-за девушек. "В МВД по Республике Карелия была инициирована проверка, в ходе которой установлены участники и обстоятельства. В настоящее время установлены личности участников другой стороны инцидента - все петрозаводчане", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, у двоих петрозаводчан 1997 и 1998 года рождения, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, возник конфликт на улице Анохина с посетителями бара. Словесная перебранка на бытовой почве между ранее знакомыми сверстниками переросла в драку, которая была запечатлена камерами видеонаблюдения. "Однако в полицию заявления о причинении телесных повреждений не поступали. Кроме того, полицейские выяснили, что и в медучреждения города никто не обращался по данному факту", - отметили в МВД Карелии. Добавляется, что сейчас правоохранительные органы "решают вопрос о применении мер процессуального воздействия".

https://ria.ru/20240530/moskva-1949276218.html

https://ria.ru/20240611/smi-1952261440.html

республика карелия

петрозаводск

россия

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происшествия, республика карелия, петрозаводск, россия, следственный комитет россии (ск рф)