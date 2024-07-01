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МВД Карелии опровергло данные об избиении мигрантами местных жителей
МВД Карелии опровергло данные об избиении мигрантами местных жителей - РИА Новости, 01.07.2024
МВД Карелии опровергло данные об избиении мигрантами местных жителей
МВД по Республике Карелия установило участников драки, произошедшей в Петрозаводске ранним утром 30 июня, все они являются местными жителями, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:00
2024-07-01T15:00
2024-07-01T15:22
происшествия
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. МВД по Республике Карелия установило участников драки, произошедшей в Петрозаводске ранним утром 30 июня, все они являются местными жителями, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее пресс-центр СК РФ со ссылкой на информацию, опубликованную в интернете, сообщил, что организована доследственная проверка по поводу нападения двух мигрантов на двоих местных жителей в Петрозаводске после конфликта в кафе из-за девушек. "В МВД по Республике Карелия была инициирована проверка, в ходе которой установлены участники и обстоятельства. В настоящее время установлены личности участников другой стороны инцидента - все петрозаводчане", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, у двоих петрозаводчан 1997 и 1998 года рождения, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, возник конфликт на улице Анохина с посетителями бара. Словесная перебранка на бытовой почве между ранее знакомыми сверстниками переросла в драку, которая была запечатлена камерами видеонаблюдения. "Однако в полицию заявления о причинении телесных повреждений не поступали. Кроме того, полицейские выяснили, что и в медучреждения города никто не обращался по данному факту", - отметили в МВД Карелии. Добавляется, что сейчас правоохранительные органы "решают вопрос о применении мер процессуального воздействия".
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происшествия, республика карелия, петрозаводск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Карелия, Петрозаводск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД Карелии опровергло данные об избиении мигрантами местных жителей
МВД Карелии опровергло информацию об избиении мигрантами двоих местных жителей