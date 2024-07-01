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Молдавия хочет открыть избирательные участки в России на выборах президента - РИА Новости, 01.07.2024
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21:36 01.07.2024 (обновлено: 21:37 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/uchastki-1956749844.html
Молдавия хочет открыть избирательные участки в России на выборах президента
Молдавия хочет открыть избирательные участки в России на выборах президента - РИА Новости, 01.07.2024
Молдавия хочет открыть избирательные участки в России на выборах президента
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Молдавия намерена открыть избирательные участки в России на предстоящих осенью выборах молдавского... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:36
2024-07-01T21:37
молдавия
россия
москва
михай попшой
майя санду
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Молдавия намерена открыть избирательные участки в России на предстоящих осенью выборах молдавского президента, однако затруднился с ответом об их количестве. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. Она также предложила провести референдум о вступлении страны в Европейский союз, который состоится одновременно с президентскими выборами 20 октября. "Избирательные участки будут. Но их количество будет исходить из той обстановки, в которой мы находимся… Ориентировочно трудно дать цифру. Надо исходить из ситуации в области безопасности, в том числе в Российской Федерации, и из региональной обстановки", - заявил Попшой в эфире молдавского телеканала TV 8. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956450377.html
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молдавия, россия, москва, михай попшой, майя санду, дмитрий песков
Молдавия, Россия, Москва, Михай Попшой, Майя Санду, Дмитрий Песков
Молдавия хочет открыть избирательные участки в России на выборах президента

МИД: Молдавии намерена открыть избирательные участки в РФ на выборах президента

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Молдавия намерена открыть избирательные участки в России на предстоящих осенью выборах молдавского президента, однако затруднился с ответом об их количестве.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. Она также предложила провести референдум о вступлении страны в Европейский союз, который состоится одновременно с президентскими выборами 20 октября.
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"Избирательные участки будут. Но их количество будет исходить из той обстановки, в которой мы находимся… Ориентировочно трудно дать цифру. Надо исходить из ситуации в области безопасности, в том числе в Российской Федерации, и из региональной обстановки", - заявил Попшой в эфире молдавского телеканала TV 8.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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