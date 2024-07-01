Молдавия хочет открыть избирательные участки в России на выборах президента
МИД: Молдавии намерена открыть избирательные участки в РФ на выборах президента
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии . Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Молдавия намерена открыть избирательные участки в России на предстоящих осенью выборах молдавского президента, однако затруднился с ответом об их количестве.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. Она также предложила провести референдум о вступлении страны в Европейский союз, который состоится одновременно с президентскими выборами 20 октября.
Жители Молдавии в отчаянии, заявили в блоке "Победа"
30 июня, 14:23
«
"Избирательные участки будут. Но их количество будет исходить из той обстановки, в которой мы находимся… Ориентировочно трудно дать цифру. Надо исходить из ситуации в области безопасности, в том числе в Российской Федерации, и из региональной обстановки", - заявил Попшой в эфире молдавского телеканала TV 8.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в нарушении закона
27 июня, 14:02