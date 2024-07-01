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В Брянске будут судить мужчину за убийство 23-летней давности - РИА Новости, 01.07.2024
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17:26 01.07.2024 (обновлено: 17:36 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/ubiystvo-1956696517.html
В Брянске будут судить мужчину за убийство 23-летней давности
В Брянске будут судить мужчину за убийство 23-летней давности - РИА Новости, 01.07.2024
В Брянске будут судить мужчину за убийство 23-летней давности
Жителя Липецка будут судить за убийство милиционера, совершенное 23 года назад в Брянске, а также покушение на убийство в Липецке 9 лет назад, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:26
2024-07-01T17:36
происшествия
брянск
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жителя Липецка будут судить за убийство милиционера, совершенное 23 года назад в Брянске, а также покушение на убийство в Липецке 9 лет назад, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области. "Тринадцатого ноября 2001 года житель города Липецка, являясь телохранителем одного из представителей криминальной среды города Брянска, действуя по его поручению, выследил заместителя начальника Бежицкого РОВД города Брянска подполковника милиции Валерия Хохлова... Находясь около дома сотрудника милиции… в Фокинском районе города Брянска, исполнитель преступления произвел из огнестрельного оружия калибра 9 мм несколько прицельных выстрелов в голову потерпевшего, от которых он скончался", – говорится в сообщении. По данным следователей, у представителя криминального мира ранее сложились неприязненные отношения с Хохловым. Кроме того, по данным СУСК, в мае 2015 года фигурант, находясь в Липецке, произвел два выстрела из револьвера "Шершень" в область жизненно важных органов мужчины 1991 года рождения. Потерпевший был ранен, но ему удалось убежать и своевременно обратиться к врачу. Отмечается, что 50-летний житель Липецка обвиняется по п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 – п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия и боеприпасов; покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений). Житель Брянска 1973 года рождения, который скончался в 2003 году, обвиняется в организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В прокуратуре добавили, что уголовное дело рассмотрит Фокинский районный суд Брянска.
https://ria.ru/20231024/uchastnik-1904958274.html
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происшествия, брянск, липецк, россия
Происшествия, Брянск, Липецк, Россия
В Брянске будут судить мужчину за убийство 23-летней давности

В Брянске будут судить жителя Липецка за убийство, совершенное 23 года назад

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жителя Липецка будут судить за убийство милиционера, совершенное 23 года назад в Брянске, а также покушение на убийство в Липецке 9 лет назад, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области.
«
"Тринадцатого ноября 2001 года житель города Липецка, являясь телохранителем одного из представителей криминальной среды города Брянска, действуя по его поручению, выследил заместителя начальника Бежицкого РОВД города Брянска подполковника милиции Валерия Хохлова... Находясь около дома сотрудника милиции… в Фокинском районе города Брянска, исполнитель преступления произвел из огнестрельного оружия калибра 9 мм несколько прицельных выстрелов в голову потерпевшего, от которых он скончался", – говорится в сообщении.
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По данным следователей, у представителя криминального мира ранее сложились неприязненные отношения с Хохловым.
Кроме того, по данным СУСК, в мае 2015 года фигурант, находясь в Липецке, произвел два выстрела из револьвера "Шершень" в область жизненно важных органов мужчины 1991 года рождения. Потерпевший был ранен, но ему удалось убежать и своевременно обратиться к врачу.
Отмечается, что 50-летний житель Липецка обвиняется по п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 – п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия и боеприпасов; покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений). Житель Брянска 1973 года рождения, который скончался в 2003 году, обвиняется в организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В прокуратуре добавили, что уголовное дело рассмотрит Фокинский районный суд Брянска.
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