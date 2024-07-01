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Задержанному в ДНР мужчине дали 19 лет за убийство знакомой с дочкой - РИА Новости, 01.07.2024
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16:56 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ubiystvo-1956680753.html
Задержанному в ДНР мужчине дали 19 лет за убийство знакомой с дочкой
Задержанному в ДНР мужчине дали 19 лет за убийство знакомой с дочкой - РИА Новости, 01.07.2024
Задержанному в ДНР мужчине дали 19 лет за убийство знакомой с дочкой
Мособлсуд дал 19 лет мужчине, задержанному в ДНР, за убийство знакомой с дочкой, его жена-соучастница объявлена в розыск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:56
2024-07-01T16:56
происшествия
донецкая народная республика
россия
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мособлсуд дал 19 лет мужчине, задержанному в ДНР, за убийство знакомой с дочкой, его жена-соучастница объявлена в розыск, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Подмосковный главк СК России в апреле 2023 года заявлял об аресте обвиняемого в двойном убийстве, совершенном в 2016 году в Телешово Дмитровского городского округа. Тогда сообщалось, что в ходе конфликта он выстрелил из травматического пистолета в знакомую, затем убил ее семилетнюю дочь, а тела закопал на участке и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск и задержали семь лет спустя на территории ДНР. "Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Резникова. Он признан виновным по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору)... Суд приговорил Резникова к 19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил. После суда стали известны новые подробности произошедшего. Так, с 26 на 27 сентября 2016 года у супруги Резникова на почве ревности произошел конфликт с женщиной, которая находилась с ними и своей семилетней дочерью на территории домовладения в "Телешово". Отмечается, что во время ссоры Резников выстрелил в голову своей любовнице из травматического пистолета, после чего та потеряла сознание, а затем его супруга задушила дочку потерпевшей. "Полагая, что женщина мертва, злоумышленники выкопали яму на территории домовладения, поместили в нее тела потерпевших, а после скрылись с места преступления. Впоследствии, согласно заключению эксперта, установлено, что смерть женщины наступила в результате перекрытия дыхательных путей землей", - рассказали в прокуратуре. Добавляется, что соучастница преступления находится в международном розыске.
https://ria.ru/20231003/padcheritsa-1900282490.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанному в ДНР мужчине дали 19 лет за убийство знакомой с дочкой

Задержанному в ДНР мужчине дали 19 лет колонии за убийство знакомой с дочкой

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мособлсуд дал 19 лет мужчине, задержанному в ДНР, за убийство знакомой с дочкой, его жена-соучастница объявлена в розыск, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Подмосковный главк СК России в апреле 2023 года заявлял об аресте обвиняемого в двойном убийстве, совершенном в 2016 году в Телешово Дмитровского городского округа. Тогда сообщалось, что в ходе конфликта он выстрелил из травматического пистолета в знакомую, затем убил ее семилетнюю дочь, а тела закопал на участке и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск и задержали семь лет спустя на территории ДНР.
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«
"Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Резникова. Он признан виновным по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору)... Суд приговорил Резникова к 19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил.
После суда стали известны новые подробности произошедшего. Так, с 26 на 27 сентября 2016 года у супруги Резникова на почве ревности произошел конфликт с женщиной, которая находилась с ними и своей семилетней дочерью на территории домовладения в "Телешово". Отмечается, что во время ссоры Резников выстрелил в голову своей любовнице из травматического пистолета, после чего та потеряла сознание, а затем его супруга задушила дочку потерпевшей.
«
"Полагая, что женщина мертва, злоумышленники выкопали яму на территории домовладения, поместили в нее тела потерпевших, а после скрылись с места преступления. Впоследствии, согласно заключению эксперта, установлено, что смерть женщины наступила в результате перекрытия дыхательных путей землей", - рассказали в прокуратуре.
Добавляется, что соучастница преступления находится в международном розыске.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияМосковский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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