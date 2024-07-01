https://ria.ru/20240701/ubiystvo-1956680753.html

Задержанному в ДНР мужчине дали 19 лет за убийство знакомой с дочкой

Задержанному в ДНР мужчине дали 19 лет за убийство знакомой с дочкой - РИА Новости, 01.07.2024

Задержанному в ДНР мужчине дали 19 лет за убийство знакомой с дочкой

Мособлсуд дал 19 лет мужчине, задержанному в ДНР, за убийство знакомой с дочкой, его жена-соучастница объявлена в розыск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:56

2024-07-01T16:56

2024-07-01T16:56

происшествия

донецкая народная республика

россия

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мособлсуд дал 19 лет мужчине, задержанному в ДНР, за убийство знакомой с дочкой, его жена-соучастница объявлена в розыск, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Подмосковный главк СК России в апреле 2023 года заявлял об аресте обвиняемого в двойном убийстве, совершенном в 2016 году в Телешово Дмитровского городского округа. Тогда сообщалось, что в ходе конфликта он выстрелил из травматического пистолета в знакомую, затем убил ее семилетнюю дочь, а тела закопал на участке и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск и задержали семь лет спустя на территории ДНР. "Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Резникова. Он признан виновным по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору)... Суд приговорил Резникова к 19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил. После суда стали известны новые подробности произошедшего. Так, с 26 на 27 сентября 2016 года у супруги Резникова на почве ревности произошел конфликт с женщиной, которая находилась с ними и своей семилетней дочерью на территории домовладения в "Телешово". Отмечается, что во время ссоры Резников выстрелил в голову своей любовнице из травматического пистолета, после чего та потеряла сознание, а затем его супруга задушила дочку потерпевшей. "Полагая, что женщина мертва, злоумышленники выкопали яму на территории домовладения, поместили в нее тела потерпевших, а после скрылись с места преступления. Впоследствии, согласно заключению эксперта, установлено, что смерть женщины наступила в результате перекрытия дыхательных путей землей", - рассказали в прокуратуре. Добавляется, что соучастница преступления находится в международном розыске.

https://ria.ru/20231003/padcheritsa-1900282490.html

https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, россия, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)