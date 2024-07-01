https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956817594.html
Генпрокуратура Турции расследует антисирийские беспорядки
Генпрокуратура Турции расследует антисирийские беспорядки - РИА Новости, 02.07.2024
Генпрокуратура Турции расследует антисирийские беспорядки
Генпрокуратура Турции расследует попытки провокаторов расколоть общество, эксплуатируя тему сирийских беженцев, есть задержанные, заявил после событий в городе... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-01T22:30
2024-07-01T22:30
2024-07-02T11:17
в мире
турция
кайсери
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956816573_0:9:667:384_1920x0_80_0_0_2a0c604d90ab498ad09afedffba26926.jpg
СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Турции расследует попытки провокаторов расколоть общество, эксплуатируя тему сирийских беженцев, есть задержанные, заявил после событий в городе Кайсери министр юстиции Йылмаз Тунч. Администрация президента Турции на фоне прошедших в воскресенье беспорядков в провинции Кайсери на юге страны заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике. Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребенка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. "Генпрокуратура Турции ведет расследование в связи с активностью, нацеленной на нарушение спокойствия и единства нашего народа через эксплуатирование темы сирийских беженцев, а также в связи с провокационными необоснованными попытками провокаций в соцсетях. Проходят задержания", - написал Тунч в соцсети X. Он подчеркнул, что те, кто пытается языком ненависти разжечь дискриминацию в турецком обществе, не преуспеют. В свою очередь МВД Турции сообщило, что в связи с беспорядками в Кайсери порядка 37% сообщений в соцсетях были опубликованы ботами, а почти 70% сообщений написаны с целью провокаций. Начато расследование в связи с 63 аккаунтами в соцсетях, владельцы десяти уже привлечены к ответственности. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из причин произошедшего "ядовитые" рассуждения оппозиции.
https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956814509.html
https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956817419.html
https://ria.ru/20240701/erdogan-1956639113.html
турция
кайсери
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956816573_72:0:596:393_1920x0_80_0_0_027970bcccfb21b531e1324f3706e7a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кайсери, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кайсери, Реджеп Тайип Эрдоган
Генпрокуратура Турции расследует антисирийские беспорядки
ГП Турции расследует попытки расколоть общество через антисирийские беспорядки
СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Турции расследует попытки провокаторов расколоть общество, эксплуатируя тему сирийских беженцев, есть задержанные, заявил после событий в городе Кайсери министр юстиции Йылмаз Тунч.
Администрация президента Турции на фоне прошедших в воскресенье беспорядков в провинции Кайсери на юге страны заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике. Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребенка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали.
"Генпрокуратура Турции ведет расследование в связи с активностью, нацеленной на нарушение спокойствия и единства нашего народа через эксплуатирование темы сирийских беженцев, а также в связи с провокационными необоснованными попытками провокаций в соцсетях. Проходят задержания", - написал Тунч в соцсети X.
Он подчеркнул, что те, кто пытается языком ненависти разжечь дискриминацию в турецком обществе, не преуспеют.
В свою очередь МВД Турции сообщило, что в связи с беспорядками в Кайсери порядка 37% сообщений в соцсетях были опубликованы ботами, а почти 70% сообщений написаны с целью провокаций. Начато расследование в связи с 63 аккаунтами в соцсетях, владельцы десяти уже привлечены к ответственности.
Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
назвал одной из причин произошедшего "ядовитые" рассуждения оппозиции.