https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956817594.html

Генпрокуратура Турции расследует антисирийские беспорядки

Генпрокуратура Турции расследует антисирийские беспорядки - РИА Новости, 02.07.2024

Генпрокуратура Турции расследует антисирийские беспорядки

Генпрокуратура Турции расследует попытки провокаторов расколоть общество, эксплуатируя тему сирийских беженцев, есть задержанные, заявил после событий в городе... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-01T22:30

2024-07-01T22:30

2024-07-02T11:17

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турция

кайсери

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Турции расследует попытки провокаторов расколоть общество, эксплуатируя тему сирийских беженцев, есть задержанные, заявил после событий в городе Кайсери министр юстиции Йылмаз Тунч. Администрация президента Турции на фоне прошедших в воскресенье беспорядков в провинции Кайсери на юге страны заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике. Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребенка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. "Генпрокуратура Турции ведет расследование в связи с активностью, нацеленной на нарушение спокойствия и единства нашего народа через эксплуатирование темы сирийских беженцев, а также в связи с провокационными необоснованными попытками провокаций в соцсетях. Проходят задержания", - написал Тунч в соцсети X. Он подчеркнул, что те, кто пытается языком ненависти разжечь дискриминацию в турецком обществе, не преуспеют. В свою очередь МВД Турции сообщило, что в связи с беспорядками в Кайсери порядка 37% сообщений в соцсетях были опубликованы ботами, а почти 70% сообщений написаны с целью провокаций. Начато расследование в связи с 63 аккаунтами в соцсетях, владельцы десяти уже привлечены к ответственности. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из причин произошедшего "ядовитые" рассуждения оппозиции.

https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956814509.html

https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956817419.html

https://ria.ru/20240701/erdogan-1956639113.html

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в мире, турция, кайсери, реджеп тайип эрдоган