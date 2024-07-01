https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956817419.html
В Турции задержали почти 70 участников антисирийских беспорядков
В Турции задержали почти 70 участников антисирийских беспорядков - РИА Новости, 02.07.2024
В Турции задержали почти 70 участников антисирийских беспорядков
Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках в турецком городе Кайсери после задержания подозреваемого в насилии над... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-01T13:50
2024-07-01T13:50
2024-07-02T11:17
в мире
кайсери
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956816595_0:483:1000:1046_1920x0_80_0_0_f09eb15a9fb91853cd8e79183ed69927.jpg
СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках в турецком городе Кайсери после задержания подозреваемого в насилии над ребенком сирийца, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази в связи с применением насилия в отношении ребенка сирийского происхождения. Ребенок передан органам опеки. Ерликая уточнил, что ребенок приходится родственником мужчине, начато следствие. "Однако после этого граждане собрались в районе, действуя незаконно и демонстрируя акты, не соответствующие человеческим ценностям, и повредили дома, предприятия и автомобили, принадлежащие сирийцам. В результате вмешательства правоохранительных органов за данные действия были задержаны 67 человек", - сообщил министр в соцсети X. Он отметил, что толпа разошлась после 02.00 (время совпадает с мск). Министр отметил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка.
https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956814509.html
https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956817594.html
кайсери
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956816595_0:389:1000:1139_1920x0_80_0_0_2225587626bf6d2850afb735b34c5165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кайсери, турция
В Турции задержали почти 70 участников антисирийских беспорядков
МВД Турции задержало почти 70 участников антисирийских беспорядков в Кайсери
СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках в турецком городе Кайсери после задержания подозреваемого в насилии над ребенком сирийца, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази в связи с применением насилия в отношении ребенка сирийского происхождения. Ребенок передан органам опеки.
Ерликая уточнил, что ребенок приходится родственником мужчине, начато следствие.
"Однако после этого граждане собрались в районе, действуя незаконно и демонстрируя акты, не соответствующие человеческим ценностям, и повредили дома, предприятия и автомобили, принадлежащие сирийцам. В результате вмешательства правоохранительных органов за данные действия были задержаны 67 человек", - сообщил министр в соцсети X. Он отметил, что толпа разошлась после 02.00 (время совпадает с мск).
Министр отметил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание.
Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка.