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В Турции задержали почти 70 участников антисирийских беспорядков - РИА Новости, 02.07.2024
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13:50 01.07.2024 (обновлено: 11:17 02.07.2024)
https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956817419.html
В Турции задержали почти 70 участников антисирийских беспорядков
В Турции задержали почти 70 участников антисирийских беспорядков - РИА Новости, 02.07.2024
В Турции задержали почти 70 участников антисирийских беспорядков
Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках в турецком городе Кайсери после задержания подозреваемого в насилии над... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-01T13:50
2024-07-02T11:17
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках в турецком городе Кайсери после задержания подозреваемого в насилии над ребенком сирийца, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази в связи с применением насилия в отношении ребенка сирийского происхождения. Ребенок передан органам опеки. Ерликая уточнил, что ребенок приходится родственником мужчине, начато следствие. "Однако после этого граждане собрались в районе, действуя незаконно и демонстрируя акты, не соответствующие человеческим ценностям, и повредили дома, предприятия и автомобили, принадлежащие сирийцам. В результате вмешательства правоохранительных органов за данные действия были задержаны 67 человек", - сообщил министр в соцсети X. Он отметил, что толпа разошлась после 02.00 (время совпадает с мск). Министр отметил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка.
https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956814509.html
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в мире, кайсери, турция
В мире, Кайсери, Турция
В Турции задержали почти 70 участников антисирийских беспорядков

МВД Турции задержало почти 70 участников антисирийских беспорядков в Кайсери

© Кадр видео из соцсетейБеспорядки в Кайсери
Беспорядки в Кайсери
© Кадр видео из соцсетей
Беспорядки в Кайсери
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках в турецком городе Кайсери после задержания подозреваемого в насилии над ребенком сирийца, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази в связи с применением насилия в отношении ребенка сирийского происхождения. Ребенок передан органам опеки.
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Ерликая уточнил, что ребенок приходится родственником мужчине, начато следствие.
"Однако после этого граждане собрались в районе, действуя незаконно и демонстрируя акты, не соответствующие человеческим ценностям, и повредили дома, предприятия и автомобили, принадлежащие сирийцам. В результате вмешательства правоохранительных органов за данные действия были задержаны 67 человек", - сообщил министр в соцсети X. Он отметил, что толпа разошлась после 02.00 (время совпадает с мск).
Министр отметил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание.
Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка.
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