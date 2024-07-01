https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956559987.html

Турция потребовала от Ирана прекратить поставки оружия РПК, пишут СМИ

Турция потребовала от Ирана прекратить поставки оружия РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024

Турция потребовала от Ирана прекратить поставки оружия РПК, пишут СМИ

Турция потребовала от Ирана не поставлять вооружение запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и не вмешиваться в военную операцию Анкары против... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:13

2024-07-01T10:13

2024-07-01T10:15

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рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Турция потребовала от Ирана не поставлять вооружение запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и не вмешиваться в военную операцию Анкары против вооружённых курдских формирований, сообщила проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на источники. Ранее издание сообщало о поставках РПК в Ираке беспилотников и ракета со стороны США и Ирана. По данным газеты, турецкое правительство поручило армии уничтожать любые поставки вооружения курдским боевикам. "На прошлой неделе в Сулеймании (Ирак - ред.) состоялась встреча между Турцией и Ираном. Во встрече приняли участие представители МИД Турции и сил безопасности. От Ирана потребовали прекратить поставки РПК и предложили сотрудничество в борьбе с террористической организацией", - пишет издание. Сообщается, что иранские официальные лица заявили, что не осуществляли никаких поставок РПК. "После этого турецкие официальные лица представили иранцам фотофакты. Иранская сторона опровергла доводы и заявила, что груз не имеет к ним отношения. На этот раз иранским властям было прямо заявлено, что если появится новая партия, то она будет сбита. Турция, подтвердив документами, что Иран неоднократно перебрасывал террористов в приграничном регионе на территорию Турции, потребовала от Ирана отказаться от этих перебросок. Последнее, о чем просила Турция, - "не загрязнять район операции". Иранским чиновникам было сказано, что они должны воздерживаться от любого вмешательства в операцию Турции против РПК", - говорится в сообщении. Вооружённый конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html

https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, иран, ирак, рабочая партия курдистана