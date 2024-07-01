https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956542948.html
Форс-мажора по открытию банковских счетов россиянам нет, заверили в Турции
Форс-мажора по открытию банковских счетов россиянам нет, заверили в Турции - РИА Новости, 01.07.2024
Форс-мажора по открытию банковских счетов россиянам нет, заверили в Турции
Нынешняя ситуация с открытием банковских счетов гражданам России в Турции нормальная, какого-либо форс-мажора нет, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T06:13
2024-07-01T06:13
2024-07-01T06:14
россия
турция
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904779164_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_24513e39b3c8f6daadcfa618d2e998d8.jpg
АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Нынешняя ситуация с открытием банковских счетов гражданам России в Турции нормальная, какого-либо форс-мажора нет, заявил РИА Новости представитель государственного банка Ziraat в Анкаре. Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов. "Ситуация сейчас нормальная. Получаем обращения (для открытия банковского счёта) от граждан России, они не носят массового характера. Какой-либо форс-мажорной ситуации, неприятной тенденции на данный момент нет. Всё идёт нормально", - сообщил собеседник агентства. По его словам, условия для открытия банковского счёта не изменились. "Это наличие документа о разрешении на работу/учёбу, вид на жительство и в ряде случаев депозит. Проверки обращений осуществляет головной офис, после получения согласия мы открываем счёт", - уточнил он.
https://ria.ru/20240629/turtsiya-1956348541.html
https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941412777.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904779164_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_6cc3aa1556a1980c4a8bc7dc10377ce0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, анкара (провинция)
Россия, Турция, Анкара (провинция)
Форс-мажора по открытию банковских счетов россиянам нет, заверили в Турции
Турецкий банк Ziraat: ситуация с открытием счетов в банках россиянам нормальная
АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Нынешняя ситуация с открытием банковских счетов гражданам России в Турции нормальная, какого-либо форс-мажора нет, заявил РИА Новости представитель государственного банка Ziraat в Анкаре.
Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США
. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов.
"Ситуация сейчас нормальная. Получаем обращения (для открытия банковского счёта) от граждан России, они не носят массового характера. Какой-либо форс-мажорной ситуации, неприятной тенденции на данный момент нет. Всё идёт нормально", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, условия для открытия банковского счёта не изменились.
"Это наличие документа о разрешении на работу/учёбу, вид на жительство и в ряде случаев депозит. Проверки обращений осуществляет головной офис, после получения согласия мы открываем счёт", - уточнил он.