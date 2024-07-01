https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956542948.html

Форс-мажора по открытию банковских счетов россиянам нет, заверили в Турции

Форс-мажора по открытию банковских счетов россиянам нет, заверили в Турции - РИА Новости, 01.07.2024

Форс-мажора по открытию банковских счетов россиянам нет, заверили в Турции

Нынешняя ситуация с открытием банковских счетов гражданам России в Турции нормальная, какого-либо форс-мажора нет, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T06:13

2024-07-01T06:13

2024-07-01T06:14

россия

турция

анкара (провинция)

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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Нынешняя ситуация с открытием банковских счетов гражданам России в Турции нормальная, какого-либо форс-мажора нет, заявил РИА Новости представитель государственного банка Ziraat в Анкаре. Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов. "Ситуация сейчас нормальная. Получаем обращения (для открытия банковского счёта) от граждан России, они не носят массового характера. Какой-либо форс-мажорной ситуации, неприятной тенденции на данный момент нет. Всё идёт нормально", - сообщил собеседник агентства. По его словам, условия для открытия банковского счёта не изменились. "Это наличие документа о разрешении на работу/учёбу, вид на жительство и в ряде случаев депозит. Проверки обращений осуществляет головной офис, после получения согласия мы открываем счёт", - уточнил он.

https://ria.ru/20240629/turtsiya-1956348541.html

https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941412777.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция)