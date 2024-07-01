Аксенов сообщил о росте потока туристов в Крым
Аксенов: поток туристов в Крым в первом полугодии достиг два миллиона человек
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка
Люди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Туристический поток в Крым в первой половине 2024 года достиг 2 миллионов человек, рост к аналогичному период 2023 года составил 15%, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов. Это на 15 % больше, чем за аналогичный период 2023 года" , - сообщил глава региона.
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Из них 60,8 % прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7 % – посредством ж/д сообщения и 7,5 % – по сухопутному маршруту через исторические регионы России, добавил он.
Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".