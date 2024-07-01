Рейтинг@Mail.ru
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 01.07.2024 (обновлено: 22:36 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/tseli-1956741978.html
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей - РИА Новости, 01.07.2024
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей
Пять воздушных целей, по уточненным данным, уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе, люди не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:37
2024-07-01T22:36
севастополь
специальная военная операция на украине
происшествия
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7c07d3c4fbfbb368446f22aac37bc6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Пять воздушных целей, по уточненным данным, уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе, люди не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО."По уточненной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе... Никто из людей не пострадал. Это главное", - написал Развожаев.В одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов, сообщил он. В одном из домов в окнах выбило стекла. Случилось также возгорание травы, упавшими осколками повреждены три машины, написал губернатор.
https://ria.ru/20240701/sud-1956608701.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f3443c681567933c57a2b9596be44134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, происшествия, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Михаил Развожаев
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей

Над акваторией Севастополя и в Балаклавском районе уничтожили 5 воздушных целей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Пять воздушных целей, по уточненным данным, уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе, люди не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО.
«
"По уточненной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе... Никто из людей не пострадал. Это главное", - написал Развожаев.
В одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов, сообщил он. В одном из домов в окнах выбило стекла. Случилось также возгорание травы, упавшими осколками повреждены три машины, написал губернатор.
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Сыновья липецкого священника признали, что хотели воевать в ВСУ
Вчера, 13:06
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала