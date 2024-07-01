https://ria.ru/20240701/tseli-1956741978.html
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей - РИА Новости, 01.07.2024
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей
Пять воздушных целей, по уточненным данным, уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе, люди не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:37
2024-07-01T20:37
2024-07-01T22:36
севастополь
специальная военная операция на украине
происшествия
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7c07d3c4fbfbb368446f22aac37bc6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Пять воздушных целей, по уточненным данным, уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе, люди не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО."По уточненной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе... Никто из людей не пострадал. Это главное", - написал Развожаев.В одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов, сообщил он. В одном из домов в окнах выбило стекла. Случилось также возгорание травы, упавшими осколками повреждены три машины, написал губернатор.
https://ria.ru/20240701/sud-1956608701.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f3443c681567933c57a2b9596be44134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Михаил Развожаев
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей
Над акваторией Севастополя и в Балаклавском районе уничтожили 5 воздушных целей