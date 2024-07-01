https://ria.ru/20240701/tseli-1956741978.html

В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей

В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей - РИА Новости, 01.07.2024

В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей

Пять воздушных целей, по уточненным данным, уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе, люди не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:37

2024-07-01T20:37

2024-07-01T22:36

севастополь

специальная военная операция на украине

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Пять воздушных целей, по уточненным данным, уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе, люди не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО."По уточненной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе... Никто из людей не пострадал. Это главное", - написал Развожаев.В одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов, сообщил он. В одном из домов в окнах выбило стекла. Случилось также возгорание травы, упавшими осколками повреждены три машины, написал губернатор.

https://ria.ru/20240701/sud-1956608701.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев