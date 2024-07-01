https://ria.ru/20240701/tsakhal-1956719808.html

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении километрового туннеля в Газе

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении километрового туннеля в Газе - РИА Новости, 01.07.2024

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении километрового туннеля в Газе

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили туннель длиной в один километр и ликвидировали порядка 100 бойцов палестинского движения ХАМАС в центре сектора... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:39

2024-07-01T18:39

2024-07-01T18:39

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили туннель длиной в один километр и ликвидировали порядка 100 бойцов палестинского движения ХАМАС в центре сектора Газа, сообщила в понедельник армейская пресс-служба. Отмечается, что в последние несколько месяцев в центральной части палестинского анклава действует 99-я дивизия ЦАХАЛ, состоящая из резервистов. Солдаты уничтожили около 100 террористов и уничтожили более 100 террористических сооружений, складов оружия, наблюдательных пунктов, пусковых установок и подземных туннельных путей. В сотрудничестве с подразделением "Яхалом" (инженерные войска) военнослужащие уничтожили террористический туннель длиной в один километр", - говорится в сообщении. По сведениям военных, туннель имел ответвления, которые использовались палестинскими бойцами для перемещения между различными подземными локациями. В пресс-службе добавили, что в ходе одной из операций силы ЦАХАЛ взорвали заминированную мечеть, которая служила укрытием для радикалов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240630/izrail-1956450935.html

https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году