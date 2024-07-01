https://ria.ru/20240701/tsakhal-1956719808.html
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении километрового туннеля в Газе
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении километрового туннеля в Газе - РИА Новости, 01.07.2024
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении километрового туннеля в Газе
Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили туннель длиной в один километр и ликвидировали порядка 100 бойцов палестинского движения ХАМАС в центре сектора... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:39
2024-07-01T18:39
2024-07-01T18:39
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хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили туннель длиной в один километр и ликвидировали порядка 100 бойцов палестинского движения ХАМАС в центре сектора Газа, сообщила в понедельник армейская пресс-служба. Отмечается, что в последние несколько месяцев в центральной части палестинского анклава действует 99-я дивизия ЦАХАЛ, состоящая из резервистов. Солдаты уничтожили около 100 террористов и уничтожили более 100 террористических сооружений, складов оружия, наблюдательных пунктов, пусковых установок и подземных туннельных путей. В сотрудничестве с подразделением "Яхалом" (инженерные войска) военнослужащие уничтожили террористический туннель длиной в один километр", - говорится в сообщении. По сведениям военных, туннель имел ответвления, которые использовались палестинскими бойцами для перемещения между различными подземными локациями. В пресс-службе добавили, что в ходе одной из операций силы ЦАХАЛ взорвали заминированную мечеть, которая служила укрытием для радикалов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240630/izrail-1956450935.html
https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении километрового туннеля в Газе
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении километрового туннеля в Газе и ста бойцов ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили туннель длиной в один километр и ликвидировали порядка 100 бойцов палестинского движения ХАМАС в центре сектора Газа, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
Отмечается, что в последние несколько месяцев в центральной части палестинского анклава действует 99-я дивизия ЦАХАЛ, состоящая из резервистов.
Солдаты уничтожили около 100 террористов и уничтожили более 100 террористических сооружений, складов оружия, наблюдательных пунктов, пусковых установок и подземных туннельных путей. В сотрудничестве с подразделением "Яхалом" (инженерные войска) военнослужащие уничтожили террористический туннель длиной в один километр", - говорится в сообщении.
По сведениям военных, туннель имел ответвления, которые использовались палестинскими бойцами для перемещения между различными подземными локациями.
В пресс-службе добавили, что в ходе одной из операций силы ЦАХАЛ взорвали заминированную мечеть, которая служила укрытием для радикалов.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.