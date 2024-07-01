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В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу
В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу
В Севастополе отменили объявленную вторую за понедельник воздушную тревогу, она продлилась около часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:43
2024-07-01T19:43
2024-07-01T19:43
специальная военная операция на украине
севастополь
балаклава
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Севастополе отменили объявленную вторую за понедельник воздушную тревогу, она продлилась около часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев. Первую воздушную тревогу объявляли днем. Она продлилась 10 минут. Вторую запустили в 18.42. Предварительно, по данным властей, 4 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Общественный транспорт города возобновляет движение.
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севастополь, балаклава, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Балаклава, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу
В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу, длившуюся около часа