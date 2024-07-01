https://ria.ru/20240701/trevoga-1956734592.html

В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу

В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024

В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу

В Севастополе отменили объявленную вторую за понедельник воздушную тревогу, она продлилась около часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:43

2024-07-01T19:43

2024-07-01T19:43

специальная военная операция на украине

севастополь

балаклава

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Севастополе отменили объявленную вторую за понедельник воздушную тревогу, она продлилась около часа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев. Первую воздушную тревогу объявляли днем. Она продлилась 10 минут. Вторую запустили в 18.42. Предварительно, по данным властей, 4 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Общественный транспорт города возобновляет движение.

https://ria.ru/20240701/ataka-1956733324.html

севастополь

балаклава

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севастополь, балаклава, михаил развожаев