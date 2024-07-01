https://ria.ru/20240701/trevoga-1956723060.html

В Севастополе опять объявили воздушную тревогу

В Севастополе опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024

В Севастополе опять объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за понедельник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:46

2024-07-01T18:46

2024-07-01T18:48

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

украина

вооруженные силы украины

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за понедельник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал губернатор.Тревога была запущена в 18.42 мск. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, происшествия, украина, вооруженные силы украины, михаил развожаев