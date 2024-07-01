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В Севастополе опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 01.07.2024 (обновлено: 18:48 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/trevoga-1956723060.html
В Севастополе опять объявили воздушную тревогу
В Севастополе опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
В Севастополе опять объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за понедельник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:46
2024-07-01T18:48
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
украина
вооруженные силы украины
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за понедельник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал губернатор.Тревога была запущена в 18.42 мск. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
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севастополь, происшествия, украина, вооруженные силы украины, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев
В Севастополе опять объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за понедельник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!", - написал губернатор.
Тревога была запущена в 18.42 мск. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил Развожаев
 
 
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