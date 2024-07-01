https://ria.ru/20240701/trevoga-1956632007.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:20
2024-07-01T14:20
2024-07-01T14:22
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 14.00 мск. "Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев. Общественный транспорт города возобновляет движение.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут