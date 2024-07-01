https://ria.ru/20240701/trevoga-1956626395.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в понедельник в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:04

2024-07-01T14:04

2024-07-01T14:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 13.49 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской областях. Следом ее объявили в Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240701/odessa-1956621604.html

харьковская область

украина

николаевская область

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в мире, харьковская область, украина, николаевская область, вооруженные силы рф