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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/trevoga-1956626395.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в понедельник в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:04
2024-07-01T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 13.49 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской областях. Следом ее объявили в Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьковская область
украина
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в мире, харьковская область, украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Винницкой и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия
Люди у бетонного укрытия - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 13.49 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской областях. Следом ее объявили в Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинская полиция - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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