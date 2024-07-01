https://ria.ru/20240701/trevoga-1956552657.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 01.07.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:11
2024-07-01T09:11
2024-07-01T09:22
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. Сообщение о ракетной опасности на всей территории Белгородской области в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в 8.34. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой ракетной опасности", - сообщило ГУ МЧС по региону.Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности.
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html
https://ria.ru/20240612/opasnost-1952312542.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области