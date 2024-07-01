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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 01.07.2024
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09:11 01.07.2024 (обновлено: 09:22 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/trevoga-1956552657.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 01.07.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:11
2024-07-01T09:22
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. Сообщение о ракетной опасности на всей территории Белгородской области в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в 8.34. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой ракетной опасности", - сообщило ГУ МЧС по региону.Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности.
https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html
https://ria.ru/20240612/opasnost-1952312542.html
белгородская область
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Дарья Буймова
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.
Сообщение о ракетной опасности на всей территории Белгородской области в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в 8.34.
В Белгороде не работают светофоры и есть проблемы с интернетом - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Белгородской области наблюдаются перерывы подачи электроэнергии
Вчера, 09:16
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой ракетной опасности", - сообщило ГУ МЧС по региону.
Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности
12 июня, 05:05
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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