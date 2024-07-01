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Новые автобусы появились на маршрутах в 3 подмосковных округах
Новые автобусы появились на маршрутах в 3 подмосковных округах - РИА Новости, 01.07.2024
Новые автобусы появились на маршрутах в 3 подмосковных округах
В Красногорске, Краснознаменске и Наро-Фоминске начали курсировать 11 новых автобусов марки "ЛиАЗ". Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство транспорта РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:13
2024-07-01T18:13
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Красногорске, Краснознаменске и Наро-Фоминске начали курсировать 11 новых автобусов марки "ЛиАЗ". Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство транспорта Московской области.В этих автобусах увеличено число мест для сидения – теперь их 41 вместо прежних 32. Новые транспортные средства обслуживают маршруты с номерами 568, 442, 486, 23, 28 и 26. В салонах установлены комфортные кресла с ремнями безопасности и дополнительными удобствами, такими как высокие спинки, подлокотники и складные столики.Каждый автобус способен вместить до 100 пассажиров и оснащен климатической системой, видеонаблюдением, устройствами для бесконтактной оплаты, а также USB-портами для зарядки электронных устройств.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
В Красногорске, Краснознаменске и Наро-Фоминске начали курсировать 11 новых автобусов марки "ЛиАЗ". Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на министерство транспорта Московской области.
В этих автобусах увеличено число мест для сидения – теперь их 41 вместо прежних 32. Новые транспортные средства обслуживают маршруты с номерами 568, 442, 486, 23, 28 и 26. В салонах установлены комфортные кресла с ремнями безопасности и дополнительными удобствами, такими как высокие спинки, подлокотники и складные столики.
Каждый автобус способен вместить до 100 пассажиров и оснащен климатической системой, видеонаблюдением, устройствами для бесконтактной оплаты, а также USB-портами для зарядки электронных устройств.