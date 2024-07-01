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Глава Дагестана рассказал о личности одного из убитых 23 июня террористов - РИА Новости, 01.07.2024
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16:09 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/terrorist-1956661738.html
Глава Дагестана рассказал о личности одного из убитых 23 июня террористов
Глава Дагестана рассказал о личности одного из убитых 23 июня террористов - РИА Новости, 01.07.2024
Глава Дагестана рассказал о личности одного из убитых 23 июня террористов
Один из убитых в ходе теракта в Дагестане 23 июня террористов был участником массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:09
2024-07-01T16:09
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Один из убитых в ходе теракта в Дагестане 23 июня террористов был участником массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил глава республики Сергей Меликов. "... Один из убитых террористов оказался участником беспорядков в махачкалинском аэропорту", - сказал Меликов, выступая на встрече с представителями институтов гражданского общества. Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.
https://ria.ru/20240626/derbent-1955476355.html
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сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Глава Дагестана рассказал о личности одного из убитых 23 июня террористов

Меликов: один из убитых 23 июня террористов участвовал в беспорядках в аэропорту

Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Один из убитых в ходе теракта в Дагестане 23 июня террористов был участником массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил глава республики Сергей Меликов.
«
"... Один из убитых террористов оказался участником беспорядков в махачкалинском аэропорту", - сказал Меликов, выступая на встрече с представителями институтов гражданского общества.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.
Гаджимурад Кагиров - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Сергей МеликовВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
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