https://ria.ru/20240701/terrorist-1956661738.html

Глава Дагестана рассказал о личности одного из убитых 23 июня террористов

Глава Дагестана рассказал о личности одного из убитых 23 июня террористов - РИА Новости, 01.07.2024

Глава Дагестана рассказал о личности одного из убитых 23 июня террористов

Один из убитых в ходе теракта в Дагестане 23 июня террористов был участником массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:09

2024-07-01T16:09

2024-07-01T16:09

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Один из убитых в ходе теракта в Дагестане 23 июня террористов был участником массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил глава республики Сергей Меликов. "... Один из убитых террористов оказался участником беспорядков в махачкалинском аэропорту", - сказал Меликов, выступая на встрече с представителями институтов гражданского общества. Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.

https://ria.ru/20240626/derbent-1955476355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия