https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ
Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ
Владимир Зеленский изменил отношение к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому из-за проблем на фронте, пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:07
2024-07-01T19:07
2024-07-01T20:09
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил отношение к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому из-за проблем на фронте, пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в офисе Зеленского."Владимир Зеленский сейчас "в целом не сильно в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На Банковой имеют замечания к главкому ВСУ из-за неудачной подготовки сил обороны к наступлению россиян в Харьковской области", — говорится в статье.По данным источника, недовольство связано не только с неудачами на Харьковском направлении, но и "с рядом других вопросов". При этом в ближайшее время речи о снятии генерала пока не идет, уточнило NV.Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ 8 февраля. До этого он командовал Сухопутными войсками.Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области. Украинский Генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Как сообщало Минобороны России, военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956568216.html
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в мире, россия, харьковская область, волчанск, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Волчанск, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ
NV: Зеленский уже не в восторге от Сырского из-за проблем на фронте