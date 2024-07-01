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Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
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19:07 01.07.2024 (обновлено: 20:09 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ
Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ
Владимир Зеленский изменил отношение к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому из-за проблем на фронте, пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:07
2024-07-01T20:09
в мире
россия
харьковская область
волчанск
владимир зеленский
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил отношение к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому из-за проблем на фронте, пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в офисе Зеленского."Владимир Зеленский сейчас "в целом не сильно в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На Банковой имеют замечания к главкому ВСУ из-за неудачной подготовки сил обороны к наступлению россиян в Харьковской области", — говорится в статье.По данным источника, недовольство связано не только с неудачами на Харьковском направлении, но и "с рядом других вопросов". При этом в ближайшее время речи о снятии генерала пока не идет, уточнило NV.Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ 8 февраля. До этого он командовал Сухопутными войсками.Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области. Украинский Генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Как сообщало Минобороны России, военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956568216.html
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харьковская область
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в мире, россия, харьковская область, волчанск, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Волчанск, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ

NV: Зеленский уже не в восторге от Сырского из-за проблем на фронте

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил отношение к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому из-за проблем на фронте, пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
"Владимир Зеленский сейчас "в целом не сильно в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На Банковой имеют замечания к главкому ВСУ из-за неудачной подготовки сил обороны к наступлению россиян в Харьковской области", — говорится в статье.
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По данным источника, недовольство связано не только с неудачами на Харьковском направлении, но и "с рядом других вопросов". При этом в ближайшее время речи о снятии генерала пока не идет, уточнило NV.
Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ 8 февраля. До этого он командовал Сухопутными войсками.
Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области. Украинский Генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Как сообщало Минобороны России, военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреРоссияХарьковская областьВолчанскВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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