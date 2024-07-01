https://ria.ru/20240701/svo-1956616238.html

Подразделения "Востока" отразили контратаку ВСУ

Подразделения "Востока" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024

Подразделения "Востока" отразили контратаку ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение трём украинским бригадам у Урожайного и Никольского в ДНР, а также отразили контратаку,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:32

2024-07-01T13:32

2024-07-01T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение трём украинским бригадам у Урожайного и Никольского в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили до 120 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Никольское Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 120 военнослужащих, семь автомобилей и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html

россия

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика