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Подразделения "Востока" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 01.07.2024 (обновлено: 13:42 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/svo-1956616238.html
Подразделения "Востока" отразили контратаку ВСУ
Подразделения "Востока" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
Подразделения "Востока" отразили контратаку ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение трём украинским бригадам у Урожайного и Никольского в ДНР, а также отразили контратаку,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:32
2024-07-01T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение трём украинским бригадам у Урожайного и Никольского в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили до 120 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Никольское Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 120 военнослужащих, семь автомобилей и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Подразделения "Востока" отразили контратаку ВСУ

МО: "Восток" за сутки отразил контратаку ВСУ и уничтожил до 120 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение трём украинским бригадам у Урожайного и Никольского в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили до 120 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Никольское Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 120 военнослужащих, семь автомобилей и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании", - добавили в Минобороны РФ.
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